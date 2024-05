El Barça de balonmano opta a otra 'Champions' tras ganar de nuevo al PSG

El Kiel remonta y estará en la Final4 de Colonia junto a Barça, Aalborg y Magdeburg



BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Barça de balonmano jugará la sexta Final4 consecutiva de la EHF Champions League, el próximo mes de junio en el Lanxess Arena de Colonia (Alemania), tras ganar de nuevo este jueves al Paris Saint-Germain (32-31) --al que vapuleó en la ida (22-30)-- en la vuelta de los cuartos de final en un Palau Blaugrana de récord.

Con once títulos de la máxima competición continental en su poder, el Barça intentará sumar el duodécimo en Colonia (8-9 de junio), en una cita que no se pierde desde la edición 2017/18, última 'Champions' en cuya Final4 no estuvieron unos 'culers' que, pese a ganar contundentemente en la ida en París, quisieron completar la fiesta con otra victoria.

En un Palau Blaugrana que presentó la mejor asistencia de la temporada en un partido de balonmano (con 5.467 espectadores en las gradas), los de Carlos Ortega tumbaron de nuevo al PSG, llegando a ganar de 7 goles en el arranque de la segunda parte y permitirse el lujo de ir 'a medio gas' administrando su enorme ventaja.

No hubo ni siquiera un intento de remontada por parte de un PSG que se vio de nuevo superado por el Barça, liderado por su capitán Dika Mem (7 goles) y por el pivote Luís Frade (6). Ambos fueron coprotagonistas de la posible peor noticia para el Barça, ya que sacaron a hombros, como si fueran una camilla, a su compañero Pol Valera, que se lesionó tras marcar dos goles al poco de entrar a pista.

A falta de saber el alcance de una posible lesión de Valera, el resto todo fueron buenas noticias. Récord de asistencia, victoria para ir a Colonia con la moral por las nubes, una gran defensa y un ataque coral con el que soñar en el Lanxess Arena, donde el año pasado cayeron en 'semis' y en la tanda de penaltis ante un Magdeburg alemán que se coronó campeón.

En esta ocasión podría haber revancha. El Barça se mete en la Final4 junto al Magdeburgo, que esta vez eliminó en cuartos y de nuevo tirando de tanda de penaltis al Industria Kielce, además del Aalborg danés y el Kiel alemán, que protagonizó la gran remontada de cuartos al ganar en casa (31-21) a un Montpellier que había ganado de 9 en la ida.