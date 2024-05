Barça-Kiel en las semifinales de la Final4 de la 'Champions'

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Barça de balonmano se enfrentará al THW Kiel alemán en las semifinales de la TruckScout24 EHF Final4 de Colonia (Alemania), que se disputará el 8 y 9 de junio, meientras que el Magdeburg alemán, vigente campeón, se enfrentará al Aalborg danés en la otra semifinal.

Tras el sorteo que tuvo lugar en Budapest (Hungría), el Barça evita al vigente campeón y última bestia negra en la 'Champions', el Magdeburg, pero se las verá con otro equipo alemán como es el Kiel en un duelo entre los dos equipos con más títulos continentales.

El Kiel es el segundo equipo con más copas de Europa (4), sólo superado por las 11 del Barça, y protagonizó la gran remontada de los cuartos de final ante el Montpellier, con un 31-21 en Alemania que dio la vuelta a la derrota de 9 tantos encajada por los germanos en Francia.

El último precedente entre el Barça y el Kiel data de la pasada temporada. Los blaugranas ganaron en la octava jornada de la fase de grupos (26-24), después de haber empatado en la primera vuelta en Alemania (30-30).

Barça y Kiel, dos clásicos del balonmano europeo, se vieron las caras por última vez en una final a cuatro hace dos años, en la campaña 2021/22. En ese momento, el equipo de Carlos Ortega superó a los alemanes (30-34) en las semifinales para acabar llevándose el título.

"No será fácil, como no lo era ninguno de los posibles rivales. El Kiel es un rival muy duro, ellos tienen una defensa con muchos kilos. También tienen mucho lanzamiento exterior y defienden tanto en 3:2:1 como en 6:0. No será fácil, pero es que a estas alturas ya ningún rival lo es", destacó Carlos Ortega en declaraciones facilitadas por el club blaugrana.