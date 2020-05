Carlos Viver: "El retorno cuando un vestuario está entregado a una idea es muy grande en el balonmano femenino"

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional Carlos Viver, reconoció sentirse muy "a gusto" en su actual puesto en el balonmano femenino, sobre todo porque encuentra un retorno "muy grande" de las jugadoras, y remarcó, de cara a su posible renovación, que le interesa principalmente "cómo quiere enfocar el próximo ciclo" la RFEBM.

"Cuando acabé mi etapa como jugador me saqué el título nacional y empecé con un equipo femenino en Granollers, y desde entonces me he sentido muy a gusto. El retorno que te llega en el balonmano femenino de un vestuario que está entregado con una idea es muy grande. Esta etapa en la selección está siendo de mucha información y me está ayudando mucho, no tengo la sensación de tener que volver al balonmano masculino", confesó Viver este lunes en el #EspacioRFEBM que compartió junto a Ambros Martín, seleccionador femenino ruso.

El catalán apuntó que no tenía pensado "ser entrenador". "Me parecía una parcela un poco solitaria y que no acababa de compensar", remarcó. Ahora, dirige a las 'Guerreras' desde 2017 y su deseo es continuar otro ciclo hasta Paris 2024, aunque no ha tenido una "conversación" con la RFEBM al respecto.

"La sensación que tenemos las dos partes es que estamos contentos con el trabajo. Mi deber es plantearme mi futuro, tengo una familia y debo saber qué va a ser de nosotros para lo viene, pero desde la tranquilidad porque todo lo que nos rodea en este tema es positivo. Lo que me interesa es cómo la RFEBM quiere enfocar el próximo ciclo respecto al femenino", advirtió.

De momento, el coronavirus lo ha parado todo, incluido el Preolímpico que se debía de disputar a finales de marzo y para el que el técnico estaba ya bastante mentalizado. "La dimensión nos ha sorprendido un poco. Me fui a Lliria pensando que íbamos a jugar y eso que el virus estaba entrando en España", apuntó.

"Francamente, veo más factible que si hubiera rebrotes se parase la competición o jugar a puerta cerrada, pero de cara al juego como tal veo muy difícil que la gente cambie su forma de actuar o baje la intensidad", añadió sobre si las medidas de distanciamiento o de higiene pueden cambiar la filosofía del balonmano del futuro.

Viver recordó también que, de momento, desconocen "el formato de competición" del año que viene y cual será "el calendario" de la Liga Iberdrola, que aumentará a 18 equipos tras decidirse que no haya descensos. Este aumento de partidos podría afectar a las 'ventanas' para la selección y pidió "darle valor al Proyecto 2021", diseñado para el Mundial que acogerá España a finales del año que viene y que es de "mucho ayuda" de cara a "trabajar con cierta tranquilidad".

"HAY QUE DARLE VALOR A LA PLATA DE JAPÓN"

Sin Juegos Olímpicos, la primera gran cita sería el Europeo de finales de año, para el que ya están clasificado y para el que no se quiere poner como favoritos pese a la histórica plata mundial de 2019. "La repercusión que tuvo es positiva .El nivel de la alta competición hace que estar arriba sea complicado y por eso hay darle valor a esa plata, que además se logró con buen balonmano", subrayó.

"Lo más difícil es mantener ese nivel en el resto de campeonatos. Nosotros hemos peleado mucho por estar arriba, pero, a veces, entre estar arriba y del sexto al duodécimo es cuestión de matices. De todos modos, prefiero trabajar con la presión que da esa plata", aceptó el exjugador.

Este tampoco quiso dar excesiva importancia a que el parón pueda frenar esa buena dinámica deportiva y anímica. "Eso ya es pasado, nadie nos va a valorar por eso sino por la clasificación para los Juegos y el Europeo y el Mundial del que somos organizadores. Lo que más me preocupa es que el grupo sea más compacto y que no haya lesiones", puntualizó.

También cree que ya han afrontado la renovación necesaria en el combinado nacional. "En el Mundial de 2017 tuvimos siete debutantes, en el Europeo de Francia, cinco, y en Japón, ninguna. Es un trámite que teníamos que pasar y no es descartable que para el Europeo podamos incorporar, pero realmente ya lo hemos hecho y el pasado Mundial fue el primer evento al que íbamos con gente ya con un mínimo de experiencia", argumentó.

En este sentido, el seleccionador celebró que Ivet Musons ya esté recuperando de la grave lesión de rodilla que sufrió en los Juegos del Mediterráneo y a la que "este parón le habrá venido bien para reforzar su rodilla", y deseó que a la extremo Jennifer Gutiérrez le ayude a seguir "evolucionando" el marcharse a Alemania a jugar en el Borussia Dortmund.

Finalmente, Carlos Viver se refirió a la jugada que significó el siete metros con el que perdieron la final del Mundial ante los Países Bajos. "Después de haberla analizado y reanalizado, e incluso verbalizado con árbitros, es muy difícil de evaluar y dudo que en un momento dado porque se diese una charla previa (sobre normativa), la jugadora reaccionase de otra manera, la cuestión es si se arbitraría de otra manera", zanjó.