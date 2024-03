Daniel Dujshebaev es baja ante Eslovenia por una sobrecarga en su rodilla derecha

GRANOLLERS, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española de balonmano Daniel Dujshebaev será baja para el partido de este viernes contra Eslovenia en la segunda jornada del Preolímpico de Granollers (Barcelona), debido a una sobrecarga en su rodilla.

"Daniel Dujshebaev sufre una sobrecarga en su rodilla derecha. El jugador internacional del Kielce efectuó ayer un gesto forzado en el choque ante Baréin y es baja de cara a la cita de esta tarde ante Eslovenia", confirmó la RFEBM en un comunicado.

Ante Baréin, el rival más débil sobre el papel y a la que ganaron los Hispanos por 39-27, Dani Dujshebaev notó molestias en una acción en la que forzó la rodilla derecha y pidió el cambio con visible dolor.

Este viernes, el médico de los Hispanos, el doctor Juan José Muñoz Benito, sometió al lateral a distintas pruebas médicas que determinaron que sufre una sobrecarga en su rodilla derecha, con limitación médica que le impide jugar el partido de esta noche.

No obstante, Jordi Ribera podría no perderle para el partido del domingo, en la tercera y última jornada y contra Brasil. Cita en la que España se juega el billete a los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que fuentes de la federación aseguran que se estará pendiente de la evolución del jugador y que "no está descartado" para el domingo.