David Davis y la 'F4' en diciembre: "Hay que intentar salvar al balonmano como sea"

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador español del Telekom Veszprém húngaro, David Davis, ha reconocido que le habría gustado disputar la 'Final Four' de la Liga de Campeones por méritos deportivos, pero cree que se ha tomado esta decisión para "intentar salvar al balonmano como sea".

"Lo habríamos querido conseguir en el campo, pero es consecuencia de lo que está pasando, tenemos que ser mayorcitos para comprender que las decisiones son complicadas, que no la toma solo la EHF sino todos los clubes. Lo que hay que hacer es intentar salvar al balonmano como sea, que siempre está en la cuerda floja y no es momento de estar en contra", apeló Davis este jueves en el foro virtual 'Espacio RFEBM'.

Davis, que afronta un gran reto en el Veszprém húngaro, cree que esa 'Final Four' en diciembre, en medio de la siguiente temporada y que tendrá como contendientes a Barça, PSG, Kiel y su Veszprém, es fruto de una decisión complicada de tomar. "Es una situación en la que nadie gana, todos perdemos. Si se ha decidido salvar la 'Final Four', se tenía que tomar una decisión y la única era la que se ha tomado, no iban a ir los quintos o sextos de cada grupo", opinó.

"No es la mejor manera de llegar ahí, todo el mundo quiere ganárselo en la pista, pero son las circunstancias que son y nos ha tocado estar ahí", aseveró, reconociendo también, sobre la presión de ganar el título, que "cuando fichas por un gran equipo sabes que tienes esa presión, pero si estás trabajando bien y estás a gusto, esa presión te la pones tú porque quieres seguir y no marcharte". "Más que presión te ponen ilusión por conseguir esa ansiada 'Champions'", añadió.

"El Barça iba muy fuerte, el año pasado también. Ha fichado bien, veremos si es igual de peligroso en diciembre. El reto para todos será llegar a diciembre en un buen estado de forma. Yo estoy contento con los fichajes, son los que he querido, encantado del equipo que tendré", ahondó sobre esa tardía 'F4' que se disputará a finales de diciembre, salvo nuevo cambio, en Colonia (Alemania).

Por otro lado, preguntado por el hecho de que tres de los cuatro entrenadores de esa 'Final Four' sean españoles, consideró que se debe al carácter y a que son unos "supervivientes". "El trabajo de entrenador es ser superviviente, sacar los mejores resultados, que el equipo juegue bien y guste", apuntó.

"Y luego está el hándicap de las diferentes culturas y la barrera del idioma. Lo que hacemos es sobrevivir como sea. Y los españoles sacamos resultados con lo que se tiene, nos agarramos a lo que sea y exprimimos a la gente con mano izquierda", manifestó.

En cuanto a la retirada de Arpad Sterbik, el exjugador y excompañero entiende su postura. "Es una gran pérdida. Aquí era muy importante, estábamos hablando de quién seguía y quién no, y hablar con él era complicado. Yo no les voy a decir que se tienen que ir, deben ser ellos. Esta vez, me dijo que ya había hecho bastante, que era suficiente. Le echaremos de menos, por supuesto, pero hay que respetar su decisión", concluyó.