La 'guerrera' Nerea Pena se retira del balonmano profesional

"No he podido elegir y no es la retirada tal y como me la imaginaba"

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La internacional española Nerea Pena ha anunciado este martes que pone fin a su carrera profesional como jugadora de balonmano por problemas de salud, debido a una tendinopatía crónica en su rodilla que le venía lastrando en los últimos tiempos y que le obliga a decir adiós, o hasta pronto si regresa como entrenadora, a las pistas en las que ha triunfado a nivel de clubes y también a nivel de selecciones con las 'Guerreras'.

"Quiero cerrar una etapa muy importante de mi vida; la de mi carrera deportiva. No ha sido fácil tomar esta decisión, ya que desgraciadamente no he podido elegir ni el momento ni la manera de hacerlo. No es la retirada tal y como me la imaginaba", aseguró a los medios en una comparecencia en la Casa del Deporte de Pamplona.

Internacional con España en 176 partidos y con 595 goles en su haber como 'guerrera', deja el balonmano con tres medallas internacionales --bronce en el Mundial 2011 de Brasil y plata en el Mundial de Japón 2019 y plata en el Europeo de Hungría y Croacia de 2014--.

"Vivo en Budapest y no sé qué voy a hacer en mi vida, quiero trabajar de lo que sea. Tengo el título de entrenadora y no me importaría probar, estoy abierta a todo. Empieza la vida de verdad", reconoció Pena ante los medios.

A nivel de clubes sus últimos partidos los jugó con el Vipers Kristiansand, equipo noruego con el consiguió ganar la Champions League en dos ocasiones. Previamente había jugado en el Team Esbjerg de Dinamarca, el Siófok y el Ferencvárosi húngaros y el Itxako navarro, en el que se formó y con quien ganó cuatro ligas, tres Copas de la Reina y una Copa EHF.

"Fue mi hermana la que me engañó para apuntarme a este deporte. Y gracias a ella pasé unos años maravillosos y descubrí mi pasión por este deporte. Mi único deseo era retirarme en la pista, pero en el deporte, como en la vida, las cosas no siempre pueden ser elegidas. He aceptado mi final", aceptó una de las 'Guerreras' con más internacionales en la era moderna.

Para Nera Pena, por encima de todo "está la persona". "Y en esta última etapa mi persona estaba siendo muy afectada. Cierro una etapa, pero para abrir otra, otra que abro con mucha ilusión en la que espero poder encontrar oportunidades para seguir creciendo. No sé qué me deparará el futuro, pero prepárate porque vengo con ganas. Hasta siempre, balonmano", manifestó.

A sus 34 años de edad, deja las pistas tras 18 temporadas en la élite, si bien las últimas estuvieron claramente marcadas por las lesiones y por esta tendinopatía crónica en su rodilla izquierda, de la que fue intervenida dos veces.