Las Guerreras golean a Japón (34-23) en Bolaños en la preparación para el Europeo 2026

La jugadora española Danila So Delgado en el amistoso entre España y Japón disputado en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) - JLRECIO/RFEBM

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano ha logrado este jueves una convincente victoria por 34-23 ante Japón en el Pabellón Municipal Macarena Aguilar de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), en el primero de los dos encuentros amistosos programados entre ambos combinados dentro del plan de preparación de las Guerreras para el Campeonato de Europa de 2026.

El equipo de Joaquín Rocamora ha ido de menos a más tras superar unos compases iniciales de máxima igualdad, fundamentando su triunfo en el ajuste defensivo y la fluidez ofensiva que le ha permitido marcharse al descanso con una clara ventaja de siete tantos (17-10) sostenida por las intervenciones de la guardameta Lucía Prades.

Pese a que el conjunto japonés ha apretado tras la reanudación para recortar distancias, las Guerreras han sabido mantener la calma para liquidar el amistoso en el tramo final con un parcial de 5-0, impulsado por la aportación realizadora de Danila So Delgado, máxima goleadora del duelo con 8 tantos.

Tras la finalización del choque, Rocamora, se ha mostrado muy satisfecho con el rendimiento y la actitud del grupo. "Hemos hecho una primera parte muy seria, el grupo ha estado muy sólido, ha cumplido con el plan de partido, pero sobre todo con nuestro modelo de juego", ha destacado el técnico, quien ha añadido que "al equipo se le ve feliz, se le ve sonreír en la pista y no nos pesa el error".

Las Guerreras volverán a verse las caras con la selección japonesa este sábado en la misma sede, en lo que supondrá el segundo y último test de esta concentración antes de afrontar los siguientes compromisos internacionales de cara a la cita continental de 2026, que se disputará del 3 al 20 de diciembre en Polonia, Rumanía, República Checa, Eslovaquia y Turquía.