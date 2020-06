Las Guerreras se medirán con Rusia, Suecia y República Checa en el Europeo 2020

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano se medirá a Rusia, Suecia y la República Checa en la fase de grupos del Campeonato de Europa que acogerán Noruega y Dinamarca del 3 al 20 de diciembre de este año, según deparó el sorteo realizado este jueves en Viena.

El combinado de Carlos Viver, actual subcampeona del mundo, quedaron encuadradas en el Grupo B y disputarán esta primera fase del torneo continental en la ciudad danesa de Frederikshavn, donde se verán las caras con dos 'viejas conocidas'.

Las 'Guerreras' tuvieron un sorteo dispar ya que del bombo de las cabezas de serie les cayó seguramente uno de las cuatro primeras selecciones, la Rusia de Ambros Martín, actual subcampeona europea y tercera del pasado Mundial, donde se impuso con comodidad por 26-36 a las españolas.

En cambio, del segundo bombo tuvo algo más de 'fortuna' porque evitó a la potente Noruega, anfitriona, y también a la otra organizadora, Dinamarca, tocándole una Suecia con la que también se vio las caras en el pasado Campeonato del Mundo, con un empate a 28 en un duelo en el que llegó a ganar de nueve goles. Las suecas también son rivales en el Preolímpico para Tokyo 2020 del año que viene.

Finalmente, del bombo 4, el teóricamente con oponentes más cómodas, a la selección española le cayó la República Checa, cuyo último precedente se saldó con victoria española (29-31) en el Torneo 4 Naciones de 2013. En el caso de clasificarse para la Ronda Principal, España se cruzaría con el potente Grupo A formado por Dinamarca, Francia, Eslovenia y Montenegro.

--SORTEO DE GRUPOS DEL EUROPEO FEMENINO DE BALONMANO 2020

Grupo A: Francia, Dinamarca, Montenegro, Eslovenia

Grupo B: Rusia, Suecia, ESPAÑA y República Checa.

Grupo C: Países Bajos, Hungría, Serbia, Croacia.

Grupo D: Rumanía, Noruega, Alemania, Polonia.

Finalizado el sorteo, el seleccionador español, Carlos Viver, señalaba que ''Suecia es un equipo que, aunque no sea anfitrión, va a ejercer como tal por la proximidad al lugar donde se juega. Es una selección muy dura a la que nos enfrentamos en el Mundial. Es un equipo muy físico, que puede entrar en el cuerpo a cuerpo en situaciones de uno contra uno con y que además cuenta con mucho lanzamiento exterior. En el caso de Rusia, es una de las favoritas, está bien trabajada por Ambros Martín, también tiene mucho lanzamiento exterior y tienen una defensa muy cerrada con un 6:0. Respecto a la República Checa es el equipo que menos conocemos, no nos hemos enfrentado nunca a ellas desde que está este cuerpo técnico, pero no por eso es menos peligrosa. Será un rival igual de duro. Ojalá podamos contar con todas las jugadoras y en las mejores condiciones posibles''.