España - Portugal, selección española balonmano en su camino al Europeo - RFEBM | J.L. RECIO

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano empató (28-28) contra Portugal este viernes en una buena reacción en los últimos minutos del inicio del Torneo Internacional de España de Puertollano (Ciudad Real), preparando el inminente Campeonato de Europa.

Las de Joaquín Rocamora se encontraron con un rival inspirado, que llevó a remolque a las anfitrionas. Sin embargo, apurando esa puesta a punto para una cita continental donde confían volver a entre las mejores, las 'Guerreras' encontraron buenas sensaciones, antes del último ensayo contra Argentina este sábado.

España había empezado bien (3-0), pero pronto empezó a dar problemas la selección lusa. Con Nicole Morales, bajo palos, y Kelly Fonkeng y Eli Cesáreo, la defensa española creció, y el intercambio de goles dejó el marcador igualado al descanso (13-12).

En la reanudación, Portugal lució mucha movilidad en ataque y provocó desajustes en la defensa de España. Las 'Guerreras' intentaron responder a través de Danila So Delgado y Eider Poles, pero el conjunto luso encontró continuidad en las acciones de Mihaela Minciuna y Beatriz Sousa para volver a abrir distancias.

Al final, las de Joaquín Rocamora se aferraron al encuentro, con el peso ofensivo de So Delgado y las paradas de Maddi Aalla para empatar. Aún Portugal exigió más, un gol in extremis que llegó por medio de Lysa Tchaptchet tras tiempo muerto del técnico español, quien hizo debutar a Erika Vladu y Estitxu Rodríguez.

"Portugal realmente ha jugado muy bien, ha hecho un juego combinativo ofensivo muy bueno, con muchas variantes y mucha paciencia. Creo que nos hemos precipitado, que su juego combinativo nos ha llevado a acelerarnos, a querer tener batallas individuales demasiado amplias. El equipo al final ha vuelto a luchar, ha vuelto a intentarlo y no se ha dejado llevar, a pesar de las malas sensaciones o de sentirnos dominadas", dijo Rocamora en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

"A las chicas no se les puede pedir acierto, porque el acierto todo el mundo lo queremos y no siempre lo tenemos. Pero sí este compromiso, esta solidaridad, esta lucha, esta capacidad de entregarse dando igual el resultado y queriendo ganar la próxima acción. Creo que en este sentido lo estamos mostrando y tenemos que felicitarlas", añadió desde el Pabellón Municipal Antonio Rivilla.