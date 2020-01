Publicado 25/01/2020 16:59:20 CET

Oro y Tokio esperan a los 'Hispanos' La selección española de balonmano y Croacia pelean por los dos premios mayores en la final del Europeo

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano buscará poner el broche dorado a su gran Europeo con la consecución este domingo en el Tele2 Arena de Estocolmo (16.30 horas/La1) del título continental ante una Croacia con la que peleará además por el otro premio mayor de lograr el billete olímpico para los Juegos de Tokio.

17 días después de iniciar ante Letonia la andadura de su defensa del oro conquistado hace dos años en Zagreb, los 'Hispanos' han logrado el objetivo de estar a un paso de reeditarlo y de hacer nuevamente historia tras alcanzar su tercera final continental seguida. Nadie ha sido capaz de ganarles en este campeonato camino de su tercera final seguida, pero la única que ha tenido alguna opción de hacerlo ha sido precisamente su rival en la final.

Españoles y croatas se volverán a ver las caras cuatro días después de hacerlo en el cierre de la segunda ronda, un partido en el que no había tantísimo en juego y que terminó con un ajustado 22-22. Domagoj Duvnjak tuvo lanzamiento para haber puesto el 23-22 con casi medio minuto por jugar y los de Jordi Ribera salvaron su invicto en un duelo donde llegaron a ir ganando de seis goles.

Sin embargo, ese choque no puede ni debe servir de referencia. Los dos seleccionadores no mostraron totalmente sus armas pensando más en las semifinales y la motivación por el oro y por Tokio será un plus para ambos combinados, que superaron de forma diferente sus duelos del viernes.

España mostró su solidez para ganar con algún apuro final a Eslovenia (34-32), aunque controló prácticamente siempre el partido, mientras que Croacia dejó al torneo sin su tercer anfitrión tras una espectacular victoria sobre Noruega por 28-27 después de dos prórrogas, que dejó claro el grado de competitividad que tienen los de Lino Cervar.

Estos, a cambio, podrían pagar el peaje en lo físico que supuso dejar fuera a los noruegos tras 80 minutos, muchos de ellos con todos sus principales jugadores en la pista. Duvnjak, Karacic, que hizo 10 goles el miércoles, y Stepancic, toda la primera línea, acumularon más de una hora en sus piernas, mientras que mucho menos jugó Luka Cindric, que no lo hizo en el anterior duelo contra los 'Hispanos' y cuyo estado físico es una incógnita.

Lo que no cambiará será la actitud defensiva de la campeona del mundo de 2003, que redujo a 23 goles a un equipo muy ofensivo como Noruega, y que el miércoles sólo permitió uno de 7 metros a España en los últimos doce minutos. Por ello, España deberá solventar la dureza atrás de su rival con el juego inteligente que ofreció ante los eslovenos, sobre todo en la primera parte, donde anotó 20 goles, y para no conceder pérdidas que provoquen fulgurantes contragolpes.

Atrás, la actual campeona se está mostrando también bastante fiable y ya le enseñó algo de su poderío en esta faceta a Lino Cervar, tanto con el 6-0 como con un 5-1 con un estelar Alex Dujshebaev que entorpeció la poderosa primera línea durante muchos minutos.

España y Croacia no se han visto nunca las caras en la final de un Campeonato de Europa y los croatas perdieron sus dos finales seguidas de 2008 (Dinamarca) y 2010 (Francia). Sí se cruzaron por un título mundial, en 2005, y entonces, sin ser favorita, la selección española hizo historia con un gran partido (40-34) del que sobrevive todavía el capitán Raúl Entrerríos.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Pérez de Vargas (p), Corrales (p); Maqueda, Fernández, Entrerríos, A. Dujshebaev, Sarmiento, Aginagalde, Solé, Goñi, Figueras, Cañellas, Morros, Gómez, Ariño, Guardiola y D. Dujshebaev.

CROACIA: Sego (p), Asanin (p), Maric, Duvnjak, Hrstic, Stepancic, Horvat, Sarac, Karacic, Musa, Mamic, Cindric, Brozovic, Matanovic, Mandic y Sipic.

--PABELLÓN: Tele2 Arena de Estocolmo.

--HORA: 16.30/La1.