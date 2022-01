Pérez de Vargas: "Hemos superado las expectativas"

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El internacional español de balonmano Gonzalo Pérez de Vargas ha asegurado que el equipo ha "superado las expectativas" con las que partía en el Europeo de Hungría y Eslovaquia, en el que ha conquistado la medalla de plata, y ha recalcado que el "espíritu" del grupo "sigue siendo el mismo" a pesar de la ausencia de jugadores importantes.

"Partíamos con un equipo rejuvenecido, nuevo, con la intención de competir y sabiendo que si lo hacíamos íbamos a dar mucha guerra. Creo que nosotros mismos hemos superado las expectativas que podíamos tener. Desde el primer momento, el grupo ha sabido adaptarse a las nuevas situaciones y a los nuevos jugadores, y el espíritu sigue siendo el mismo que el del equipo que consiguió el pasado verano la medalla olímpica, el mismo que a pesar de cambiar jugadores ha sabido mantener la unidad del grupo y que nos ha dado tanto para llegar a la final y estar casi a punto de conseguir el oro", señaló a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Además, el portero de los 'Hispanos' afirmó que la plata les da "fuerza" para seguir creciendo. "Representa todo lo que estamos haciendo, nos da mucha fuerza para seguir así. Sabemos que como grupo somos el mejor, quizás no seamos el mejor equipo en cuanto a balonmano táctica y físicamente. Somos el mejor grupo y eso en momentos complicados lo demostramos. Los títulos refuerzan ese espíritu de grupo, las ganas de seguir volviendo a la selección y de no bajarse de este carro", indicó.

Sobre su actuación en el torneo, el guardameta toledano recordó que en España "siempre hay mucha competencia en la portería", en este caso con "tres porteros de un grandísimo nivel". "Lo importante es que el rendimiento de los tres sea óptimo para ayudar a la selección. Personalmente, me voy contento con mi actuación, sabiendo que cada vez tengo más responsabilidad y un rol más importante en el grupo, y con la espinita de no haber podido aportar un poquito más ayer, sabiendo que la situación no era fácil y que podía haber caído de los dos lados", apuntó.

Por último, Pérez de Vargas lamentó que un siete metros en el último minuto les haya impedido conquistar el tercer oro consecutivo. "Hemos vivido situaciones raras de final de partido en este Europeo. El día de Rusia sí que se revisó y eso dio un poco más de tiempo al lanzador a pensar y le produjo más nervios", subrayó.

"En este caso fue todo mucho más rápido, no hubo revisión. Veníamos de que no nos pitasen una falta y eso también pudo influir, pero cuando te enfrentas uno contra uno a un lanzador como Ekberg sabes que hay muchísima variedad y te toca elegir. Opté por irme abajo, sabiendo que los últimos penaltis los había tirado ahí y que en una situación de tensión podía repetir, pero lo tiró bien", concluyó.