Prades: "No fuimos capaces de competirle a Francia, es una pena marcharse con esta sensación"

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de balonmano, José Ignacio Prades, lamentó las malas "sensaciones" con las que se despidió su equipo del Campeonato de Europa 2022, con una derrota sin "competir" ante Francia este miércoles, aunque durante el torneo dejaron un "esfuerzo titánico".

"Hay poco análisis que hacer, nos fuimos muy rápido del partido, salvo los primeros minutos, cuando con todo en contra tuvimos una mínima reacción", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFBM), recogidas por Europa Press, después del 36-23 ante las galas.

El rival, campeona olímpica, y lo imposible de la misión de jugar por el quinto y sexto puesto, después de una goleada de Países Bajos a Montenegro poco antes que exigía ganar de 15, sacó de situación a las 'Guerreras'. "Fallamos en la convicción, en creer que podíamos ganar a Francia. Es cierto que anímicamente el equipo se había recuperado y fue un mazazo el partido anterior con el resultado tan abultado de Países Bajos, pero no es excusa por salir a pista y pelear por quedar lo más arriba posible", afirmó.

"Nos daba una buena opción de cara al futuro y no hemos sido capaces de competir, es lo que más me duele. Que este equipo hoy no haya competido después de un caminar muy largo, tortuoso, donde el equipo siempre había dado la cara. No se merecía acabar con esta sensación este grupo. Es otra prueba más del deporte, para aprender", añadió.

El técnico de las 'Guerreras' se mostró dolido por la forma de perder, aunque el análisis tiene que ser global del torneo. "No me saca de la mala sensación, pero el análisis será distinto al que podemos hacer ahora. Hoy no reconocimos bien al equipo y es una pena, tiene muchos cosas buenas, hasta antes del partido de hoy estábamos más vivas que nunca, con todas las opciones del mundo y hoy no fuimos capaces de competirle a Francia", dijo.

"Sabíamos de la dificultad, pero no fuimos capaces de realizar un buen trabajo. Es una pena que el equipo se marche con estas sensaciones, cuando hay muchas más cosas buenas que resaltar que el día de hoy. El esfuerzo ha sido titánico y la capacidad para levantarse", terminó.