Ribera: "Nos vamos de una competición que siempre había sido talismán"

"Hemos cometido errores muy ingenuos en momentos importantes del partido", lamentó el seleccionador español tras empatar con Austria

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de balonmano masculino, Jordi Ribera, lamentó este martes su eliminación en el Campeonato de Europa sin pasar de la primera fase de grupos, marchándose de una competición que para los 'Hispanos' "siempre había sido talismán", pero habiendo "cometido errores muy ingenuos en momentos importantes" del partido decisivo ante Austria (33-33) en la tercera jornada.

"Quizá nos ha faltado como siempre pienso algún acierto, o algunas situaciones, en un momento determinado en el partido y que nos hubiesen podido dar alguna diferencia. Hemos tenido esas oportunidades, no las hemos aprovechado y nos vamos de una competición que para nosotros siempre había sido talismán y en la que siempre habíamos tenido un buen rendimiento", declaró Ribera a la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

El técnico de los 'Hispanos' admitió el "duro momento para el equipo" por ese empate insuficiente dentro del Grupo B y "para las expectativas que todos teníamos en este campeonato". "Como he dicho antes, habíamos hecho una preparación que nos hacía generar ilusión para conseguir objetivos en este campeonato", añadió Ribera desde Mannheim (Alemania).

"La verdad es que toca asumir responsabilidades, analizar todo lo que ha pasado y pensar que dentro de dos meses, prácticamente dos meses y medio, tenemos un Preolímpico donde hay que trabajar para obtener esa plaza de los Juegos. Ahora es el momento de luto, el momento de recapacitar para saber qué es lo que ha pasado", argumentó al respecto.

Pese a la eliminación, Ribera escapó de paternalismos. "No soy de las personas de llorar, en el sentido de que nos han eliminado... pues nos han eliminado. Austria ha jugado un buen partido. El día de Croacia, Croacia jugó un buen partido y nosotros no supimos estar. Hoy hemos cometido errores muy ingenuos en momentos importantes del partido", apuntó.

"Está claro que hemos tenido obstáculos, pero aun teniendo obstáculos hemos tenido nuestras posibilidades para poder ganar el partido y pasar a la Main Round y no las hemos aprovechado. Y como tal, evidentemente tengo que asumir mi responsabilidad como líder. Entiendo que los jugadores y mi equipo han hecho siempre el 100% y lo han intentado dar todo", dijo.

Ribera también indicó que "está claro que a lo largo del campeonato nos ha faltado más intensidad defensiva". "Creo que es uno de los puntos negativos que hemos tenido y evidentemente eso también ha influenciado un poco en la portería. Y creo que es algo donde tenemos que seguir trabajando en ese bloque defensivo y en el trabajo defensivo", agregó.

"También tengo que decir que tanto Kauldi Odriozola como Sánchez-Migallón han sido bajas importantes, sobre todo para el tema de los cambios de sistema defensivo, que no los hemos tenido y siempre los utilizamos. Habría muchas justificaciones, pero no quiero justificarlo, simplemente asumir la responsabilidad de lo que ha pasado", señaló.

Además, Ribera subrayó que "esto tiene que ser un impulso para la próxima competición y para las competiciones que vienen". "Así fue en otros momentos negativos, que sirvió para levantarse y hacer cosas positivas. Y por qué no, este también tiene que ser un momento así", auguró.

Luego opinó sobre la escasa fortuna de los 'Hispanos' en momentos clave. "Aunque parezca que no, siempre hay que tener un pelín de suerte y evidentemente no la hemos tenido. Hay que levantar las lesiones porque este era un grupo que estaba trabajando y dos jugadores quedaron fuera en los dos primeros partidos. El equipo tenía capacidad para asumir esa situación, pero está claro que un equipo si va teniendo obstáculos pues los tiene que ir superando, y esta vez no los superó", destacó.

"Quizá también nos ha faltado en el partido de hoy ese pelín de suerte que nos podría haber ayudado a ganar. Pero también hay que reconocer que hemos cometido errores que no tenemos que cometer y que, de alguna manera, nos hubiesen podido servir para haber ganado el partido y haber pasado a la Main Round", explicó Ribera.

Por último, el entrenador de los 'Hispanos' remarcó que "por el hecho de ser España parece que ya sales con la presión de que tienes que ganar cada partido" y que "eso también es un peso" que "probablemente" sus pupilos lo habían "notado" frente a Austria.