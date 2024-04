Sole López: "París 2024 está cerquísima y creemos que podemos conseguirlo"

Archivo - Soledad Lopez Jimenez of Spain during the 26th IHF Women's World Championship 2023, Group G handball match between Spain and Brazil on december 3, 2023 at Arena Nord in Fredrikshavn, Denmark - Photo Henk Seppen / Orange Pictures / DPPI

Archivo - Soledad Lopez Jimenez of Spain during the 26th IHF Women's World Championship 2023, Group G handball match between Spain and Brazil on december 3, 2023 at Arena Nord in Fredrikshavn, Denmark - Photo Henk Seppen / Orange Pictures / DPPI - Henk Seppen / Orange Pictures / AFP7 / Europa Pres

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de la selección española de balonmano Sole López asegura que no hay "mayor motivación" que poder ir a unos Juegos Olímpicos y, en este sentido, las Guerreras afrontan el Preolímpico de Torrevieja con el único objetivo en mente de lograr el billete para París 2024, cita olímpica con la que sueña la malagueña, que quiere repetir lo vivido en Tokyo 2020 y "mejorarlo" a nivel deportivo.

En una entrevista a Europa Press, la extremo izquierdo reconoció que llegan a este Preolímpico con los deberes previos hechos y con mentalidad ambiciosa y ganadora. "Creemos que el objetivo de París 2024 está cerquísima, que lo tenemos ya aquí y que sobre todo creemos que lo podemos conseguir", aseguró.

Para la jugadora, importante en estos últimos tiempos para el seleccionador, Ambros Martín, es algo positivo que "se crea de verdad" desde dentro del vestuario de las Guerreras que son "capaces" de lograr el billete olímpico. "Es posible hacerlo. Las Guerreras con anterioridad lo han demostrado muchísimas veces, entonces creo que es un punto positivo el creer", aportó.

Con un grupo "mentalizado, consciente y sobre todo responsable" con lo que viene por delante, Sole López cree que deben intentar hacer todo lo posible por estar en París. "No hay nada más, no existe nada más, pero no solo de ahora, sino creo que desde hace unos meses atrás ya el objetivo estaba en mente de todas", reconoció.

"Al final, es lo máximo que puedes llegar a conseguir como deportista con tu selección, con tu país, el poder conseguir tener ese billete olímpico. Creo que no hay nada más después de eso. O sea que no puede haber mayor motivación que ir a por ello", aseguró la malagueña, de 32 años recién cumplidos.

Además, cree que los dos últimos partidos previos a este Preolímpico, ante Azerbaiyán y Lituania, ayudan "muchísimo" más allá de haber certificado la clasificación para el siguiente Europeo. "Nos ayudan más de lo que se puede llegar a ver o pensar, ¿no? Creo que al final cumplimos el objetivo y entre nosotras lo hablamos muchísimo. Queríamos sobre todo centrarnos en nosotras, en preparar y pulir y corregir muchísimas cosas sobre todo de cara a lo que nos venía y lo hicimos", celebró.

Un grupo unido, este de las Guerreras, que peleará por llegar a París pese a que, de aquí a verano, pueda haber cambios. "Aquí estamos las que vamos a luchar por conseguir el billete olímpico y ahora mismo lo único que importa es eso, ¿no? Luego ya en el futuro se verá quién pueda llegar a estar o quién no en París. Estamos más centradas que nunca en el objetivo. Estamos más unidas que nunca, más conscientes, más responsables. Todo el mundo está muy metido en el objetivo", aseguró.

"Se nota en el ambiente que hay muchísimas ganas de que llegue ya. El equipo está trabajando, ha trabajado fabulosamente, con una exigencia en cada entrenamiento que se palpaba la importancia de lo que viene. Al final creo que lo hemos calificado todos como los partidos más importantes de toda nuestra temporada, para todas las que estamos aquí, y así lo hemos transmitido", destacó.

En cuanto al Preolímpico, no quiere pensar en nada más que no sea en superar la primera prueba, ante la República Checa, este jueves a las 18.30 horas en el Palacio de los Deportes Tavi y Carmona de Torrevieja. "Son tres partidos importantísimos, pero al final todo pasa por ser el primero de grupo. La República Checa es lo único que está en nuestra mente ahora, no existe nada más", aportó.

"Hemos preparado horas y horas y horas ese partido, a cada jugadora, a cada defensa, a cada ataque. Llevamos muchísimas horas de trabajo solo preparando ese primer partido. Partimos de la base que tienes que ganar ese partido sí o sí. Irte ahora más al futuro sería un error", opinó.

A nivel personal, aseguró que estar en los Juegos Olímpicos de este verano sería "cumplir otro sueño más". "Poder repetir aquella experiencia que fue tan única y que luego al final pasa también tan rápido, y poder estar allí en unos Juegos Olímpicos y estar en la Villa, convivir con tantísimos deportistas, vivir el ambiente que se crea dentro de la Villa, es algo muy especial. Ojalá, para mí sería cumplir otro sueño poder estar allí. Es algo único, de verdad, no se puede explicar", comentó.

"El objetivo siempre es intentar mejorar y, como te he dicho antes, esa experiencia que nos llevamos de Japón se intentaría mejorarla y aprender de esos errores que tuvimos. Pero bueno, yo creo que hablar ahora de eso es un error, hay que pensar en que todavía no hay billete olímpico, hay que estar centradas en conseguir el objetivo y ahora mismo no existe nada más", añadió sobre el objetivo que tendría en esa cita parisina en la que confía y desea estar.

SER ANFITRIONAS ES UN PLUS "MUY IMPORTANTE"

La extremo izquierdo del Costa del Sol Málaga, una de las mejores jugadoras de la liga española, aseguró que Torrevieja les ha acogido de la mejor manera. "En el Campeonato del Mundo también nos acogieron muy bien, nos sentimos muy a gusto en Torrevieja. Nos cuidan también muchísimo. La primera toma de contacto es buenísima y también los entrenamientos que hemos realizado. En general, muy positivo", manifestó.

"Ser anfitrionas es un plus, ¿no? Es un esfuerzo que ha hecho la federación de poder tener este Preolímpico aquí en España. Yo creo que nos sirve de muchísima motivación el tener a nuestra gente, a nuestro público, arropándonos ante una cita así es muy importante", aportó.

Para López será muy importante tener a la afición de su lado en momentos complicados. "Al final, sobre todo, como bien dices, en los momentos complicados, el tener ese aliento de tu gente en la grada, que no para de animarte en cada defensa y en cada gol, eso al final nosotras desde la pista lo sentimos muchísimo. Va a ser un factor importante en este fin de semana", aseguró.