Viran Morros: "Voy a luchar por estar en Tokio, uno de mis sueños"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador internacional español Viran Morros ha asegurado que pese al aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio a 2021, algo entendible pero que no le gustó, su "sueño" es poder seguir en el equipo nacional hasta esa cita olímpica, y añadirla a la de Londres 2012.

"Me hubiese gustado tener una estabilidad normal y ahora estaríamos preparando lo más bonito que hay. Vamos a tener que esperar un año, voy a tratar de luchar para seguir en el equipo nacional y estar en Tokio, que es uno de mis sueños", manifestó en declaraciones al COE.

No obstante, dejó claro que el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio era "algo lógico". "En una situación como la que se está viviendo a nivel global creo que era la decisión que se debía tomar. Personalmente no estoy contento", reconoció.

A la espera de esa cita olímpica, afronta con el Paris Saint-Germain una nueva temporada con dos 'Champions', pues la Final 4 de la vigente temporada se jugará a final de año. Algo que, de veras, no le gusta pese a que el PSG fue metido por la EHF en esa final a cuatro.

"No me gusta, pero la verdad es que es una oportunidad para ganar una 'Champions', y estoy muy contento de estar ya clasificado y vamos a darlo todo. Sin duda va a ser un reto de los marcados en el calendario", aportó.

"Este factor de la 'Champions' en diciembre que, a mí, personalmente, no me gusta. Me parece raro estar jugando la 'Champions' de la 2020-2021 y, a media temporada, jugar la Final Four de la 2019-2020", reiteró.

Además, al darse por finalizada la liga francesa, también por la pandemia del coronavirus, fueron proclamados campeones de la competición al ser líderes en el momento de la suspensión. "Hemos sido campeones de liga pero la verdad es que ha sido muy extraño, porque realmente no lo celebras", lamentó.

"Siempre, cuando ganas un título, es en la pista, ganando un partido. Se ha hecho muy extraño. La verdad es que creo que hemos sido justos vencedores, lo merecíamos, pero ha sido la liga más extraña que he ganado en mi vida por estas circunstancias. Estábamos todos en nuestras casas, medio lo celebramos, pero no mucho más", añadió.

Por otro lado, celebró las ayudas que el Comité Olímpico Español (COE) da a los jugadores y deportistas españoles. "El COE es básico y fundamental. Va más allá del deporte, ayuda en la educación en las primeras fases de los deportistas, después el seguimiento durante la vida del deportista con los estudios, con las ayudas psicológicas o económicas, es fundamental", reconoció.