Xavi Pascual: "Va a ser una 'Final Four' muy extraña, descabellada"

Xavi Pascual, Head coach of Barça during the VELUX EHF Champions League match between Barça and Elverum Handball at Palau Blaugrana, in Barcelona, Spain, on October 12, 2019.

El entrenador del Barça de balonmano, Xavi Pascual, ha asegurado que la 'Final Four' de la presente temporada de la Liga de Campeones, que se jugará finalmente en diciembre en medio de la siguiente campaña, será algo "muy extraño" y "descabellado".

"Es descabellado todo y va a ser una 'Final Four' muy extraña, pero han decidido eso y habrá que hacerlo", comentó Pascual este jueves en una rueda de prensa organizada por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

La Federación Europea de Balonmano (EHF) ha propuesto, a causa de la pandemia del coronavirus, jugar la 'Final Four' de la Liga de Campeones en Colonia (Alemania) entre el 28 y 29 de diciembre, lo que conllevaría que los clubes jugaran con una plantilla distinta a la que se ha ganado el billete a esa final a cuatro.

Tras suspender la EHF los octavos y cuartos de final de la 'Champions', y optar por que los cuatro mejores equipos de la fase de grupos --Barça, PSG, Kiel y Veszprém-- fueran a la 'Final Four', falta por confirmar qué jugadores tendrán derecho a jugarla, aunque parece que lo normal sería que lo hicieran las plantillas del próximo curso.

"No entendería jugar en diciembre con el equipo de la temporada anterior cuando has estado entrenando antes con el nuevo equipo. Lo ideal es que se hubiera podido terminar como se tenía que terminar, y que los jugadores que se tenían que despedir lo hicieran en la pista. Y no vas a pagar a un jugador que luego puede jugar contra ti", recalcó.

"Si tenemos una 'Final Four' en diciembre, tendremos que llegar ahí bien, en perfectas condiciones, pero no puedes hipotecar toda la temporada a esa 'Final Four' de diciembre", aclaró Pascual sobre esa tardía final a cuatro.

Una situación "muy compleja" que requiere tomar decisiones difíciles. "Será imposible que se acierte, porque a quien no le guste lo que decidan, se pondrá en contra. A mí hay muchas cosas que no me gustan, pero en este caso concreto, tanto la EHF como la RFEBM o la ASOBAL no tienen una decisión nada fácil", reconoció.

El técnico blaugrana sí tiene claro que le hubiera gustado ganarse la presencia en la 'Final Four' en la pista. "Tema de la clasificación lo mejor es ganárselo en la pista, porque somos deportistas. Ahora, no estoy aquí para valorar las posibles decisiones que se tomen, sino para adaptarnos a lo que decidan", manifestó.

"SE ME HACE DIFÍCIL VER A VÍCTOR TOMÁS JUGANDO EN DICIEMBRE"

Por otro lado, el capitán Víctor Tomàs también anunció en febrero su retirada para final de temporada, pero debido a un problema cardíaco. Situación que le podría apartar de poder culminar la presente temporada y de conquistar una última 'Champions', por jugarse a finales de diciembre.

"No tenemos tampoco la certeza de que se vaya a jugar, está todo en el aire. Debemos plantearnos el riesgo que tiene tomar esa decisión, y corresponde a Víctor hacerlo. Sabe que en el club tiene las puertas abiertas para todo lo que quiera. Pero creo que la situación personal va a primar por encima de todo", opinó Pascual.

"Se me hace muy difícil verle jugando en diciembre. Otra cosa es que hubiese una posibilidad de jugar en agosto y que pudiera alargar un poco más. Pero es que no es sólo jugar, es la carga que supone estar preparado para jugar esa final en diciembre", concluyó.