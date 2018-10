Alaphilippe: "Conseguir una victoria de etapa en el Tour era un sueño para mí"

Publicado 17/07/2018 21:12:01 CET

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El corredor francés Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) testificó que era "un sueño ganar una etapa del Tour de Francia" después de haber sido el más rápido en el trayecto de este martes entre Annecy y Le Grand-Bornard (158.5km) y pasar a liderar de esta forma la clasificación de escaladores.

"Conseguir una victoria de etapa en el Tour de Francia era un sueño para mí. Todo se mezcla en mi cabeza, son muchas emociones: el trabajo para llegar hasta aquí, mi familia, mi padre que está enfermo y me ve desde casa. Estoy muy contento por él, por ellos", contó el mejor de la décima etapa", explicó el bicampeón francés en categoría sub-23.

El ciclista francés de 26 años (Saint-Amand-Montrond, Centro-Valle del Loira) con su victoria de en la décima etapa entre Annecy y Le Grand-Bornard (158.5km) pasar a liderar la clasificación al mejor escalador, tras la primera etapa de montaña. Por lo tanto, el corredor del Quick-Step Floors llevará el maillot de lunares rojos en la etapa de mañana.

Alaphilippe analizó su victoria. "Sabía que esta etapa me venía bien. Estaba un poco nervioso al principio porque no lograba que se hiciera la fuga. Al final, lo he dado todo. He sabido gestionar mi energía después de una primera semana en la que no tuve piernas para estar donde deseaba y estoy contento de haberlo dado todo para conseguir esta bonita victoria", explicó.