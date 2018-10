Alejandro Valverde: "Está bien algo menos de responsabilidad"

Publicado 02/09/2018 21:00:36 CET

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) vio una etapa muy igualada este domingo en la Vuelta a España, un final en La Covatilla que le dejó a un segundo del liderato que cogió Simon Yates (Mitchelton - Scott), recordando que su líder es Nairo Quintana y restando importancia a no vestir de rojo por un segundo.

"Creo que ha sido el año que mejor se me ha dado La Covatilla. No ha habido un rival que fuese muy superior a los demás y las diferencias han sido pequeñas. Si hubiese podido aguantar esos cinco o seis segundos extra de máxima intensidad habría aguantado perfectamente ahí", afirmó.

El murciano, con dos victorias de etapa, era uno de los favoritos a vestirse de rojo en la novena jornada este domingo. "Me he encontrado bien, las sensaciones no han sido malas ni tan siquiera en la subida, pero ha sido un día muy duro desde salida, en el que todo el mundo ha pasado dificultades. Hay que dar la enhorabuena a Yates y quedarnos contentos con que seguimos segundos, a solo 1?, y que queda muchísima Vuelta", indicó.

"Lo más importante es que Nairo ha entrado por delante. ¿Qué dijimos al inicio de la carrera? Que el jefe de filas era él. Yo venía a hacerlo bien y de momento llevo dos victorias de etapa. Me habría gustado llevar el 'rojo', pero para el equipo será también bueno llevar algo menos de responsabilidad en carrera", finalizó.