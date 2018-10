Alex Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA) se impone en el Circuito de Getxo

Publicado 31/07/2018 17:56:39 CET

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alex Aranburu, del Caja Rural-Seguros RGA, se impuso este martes en el Circuito de Getxo-Memorial Ricardo Otxoa, logrando para su primera victoria como profesional y la cuarta para el equipo navarro.

Este, el Movistar Team y el Euskadi-Murias fueron de los más activos en esta carrera, sobre todo el primero que intentó meter en cada ataque a uno de sus corredores, aunque no fue hasta los metros finales cuando le salió bien la jugada.

Tras los intentos de Fabricio Ferrari, Álvaro Cuadros y Miguel Ángel Benito, probó fortuna Aranburu a falta de 200 metros y la jugada le salió bien imponiéndose por delante Carlos Barbero (Movistar Team) y Jon Aberasturi (Euskadi-Murias).

"En el tramo final hemos optado por mover la carrera, saltando a varios ataques para no dar respiro al pelotón. Por suerte he podido rematar el gran trabajo de mis compañeros. Este triunfo me da mucha moral para afrontar el tramo final de la temporada", celebró el vasco en declaraciones facilitadas por su equipo.