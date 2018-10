Armstrong: "Si me llevasen de nuevo a 1995, probablemente lo volvería a hacer"

Actualizado 26/01/2015 21:32:35 CET

El exciclista estadounidense Lance Armstrong ha asegurado que no habría tenido que recurrir al dopaje en la situación actual y que lo que ocurrió durante su carrera deportiva debe ser visto en el contexto de la época, por lo que si regresase a 1995 "probablemente" lo volvería a hacer.

"Si estuviese corriendo en 2015 no lo haría de nuevo porque no tendría necesidad", señaló en una entrevista este lunes a la cadena británica BBC.

El texano explicó que en su época recurrir a sustancias dopantes era una dinámica habitual. "Si me llevasen de nuevo a 1995, cuando el dopaje era completamente dominante, probablemente lo volvería a hacer", apuntó el norteamericano.

Armstrong, superviviente de cáncer y héroe para millones de personas, fue acusado en 2012 por la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA), a través de un informe, de una de las tramas de dopaje "más sofisticadas" de la historia del deporte durante su etapa en el US Postal Service.

Tras ello, la Unión Ciclista Internacional (UCI) actuó despojándole de sus siete victorias en el Tour de Francia -entre 1999 y 2005- y suspendiéndole de por vida de la competición.

"Cuando tomé la decisión, cuando mi equipo tomó esa decisión, cuando todo el pelotón tomó esa decisión, fue una mala decisión y en un momento inoportuno. Pero sucedió. Y sé lo que pasó por eso. Yo sé lo que pasó con el deporte, vi su desarrollo", indicó el estadounidense.

Además, reconoció que, aunque no cambiaría la decisión que tomó, sí lo haría con la forma de actuar. "Me gustaría cambiar al hombre que hizo esas cosas, tal vez no la decisión, pero sí el modo en que actuó. La forma en que trataba a la gente, la forma en que no podía dejar de luchar. Es inaceptable, inexcusable", manifestó.

Armstrong valoró también que los Tours entre 1999 y 2005, que le fueron retirados, hayan quedado desiertos de ganador. "Creo que tiene que haber un ganador, lo digo como seguidor. Me siento como si hubiera ganado esos Tours", dijo.

Por último, consideró que pronto la gente estará preparada para su regreso al mundo del deporte, ya que pretende participar en pruebas de triatlón. "De manera egoísta diría que sí, nos estamos acercando a ese momento", concluyó.