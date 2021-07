Arranca la VIII Non Stop Madrid-Tajo Internacional-Lisboa

Cerca de 600 corredores participarán en una prueba que finalizará en esta edición en Cedillo por el aumento de casos de COVID-19

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 600 corredores en bici de montaña han tomado este viernes la salida de la octava edición de la Non Stop Madrid-Tajo Internacional- Lisboa, que se disputará sobre 490 kilómetros y concluirá en la localidad cacereña de Cedillo debido al aumento de casos de COVID-19 en Lisboa y la Ribera del Tajo, informan los organizadores.

Después de un 2020 donde no se pudo celebrar a causa de la pandemia, la Non Stop ha vuelto a rodar, aunque por el incremento de casos de la COVID-19 en Lisboa y la Ribera del Tajo, la Dirección General de Salud portuguesa no ha dado luz verde para que la prueba pueda atravesar territorio luso.

Así pues, la Non Stop 2021 pondrá su punto final en Cedillo, última Estación de Hidratación (EH) en territorio español. Esta modificación provocará que la prueba pase de 770 a 490 kilómetros y el límite de horas para completarlo pasa de 55, a 39 horas.

Debido a ello, la organización ha permitido que se puedan disputar todas las etapas que se quieran en pareja dos miembros del mismo equipo.

Además, para este 2021 la prueba regresa con un protocolo de seguridad anticovid que deberán cumplir participantes, voluntarios y miembros de la organización.

Ésta será la edición con mayor participación femenina, con un 7 por ciento, y el 90 por ciento de inscritos serán españoles, un 5, portugueses y también habrá representación de Países Bajos, Italia, Venezuela, Argentina, Paraguay, México, Bolivia o Emiratos Árabes, entre otros.

"Teníamos muchas ganas de volver a celebrar la Non Stop Madrid - Tajo Internacional - Lisboa. Para nosotros, volver a estar en una línea de salida era todo un reto, y lo hemos superado. Estamos muy contentos de poder volver a ver pedalear a centenares de ciclistas por un recorrido espectacular como el de nuestra prueba", dijo el Director de la Non Stop Madrid-Tajo Internacional-Lisboa, José Codoñer.

Codoñer admitió que les hubiera gustado acabar en Lisboa como estaba previsto, pero que lo prioritario es la salud de todos los colectivos que envuelven la Non Stop. "Ha sido un revés de última hora, pero estamos convencidos que lo superaremos con nota y que Cedillo nos ofrecerá una llegada excelente para los participantes", subrayó.