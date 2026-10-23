Bike Connect y Sol Otero, premiados por AMBE por su impulso al sector de la bici en 2026

Marisol Otero, pionera en movilidad sostenible en España, fue reconocida por AMBE en los Premios AMBE al impulso al sector de la bicicleta de 2026.- AMBE

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de empresas participaron este jueves en la I Cumbre del Sector de la Bicicleta, celebrada en las instalaciones de Bosch España en Madrid, y en la que Bike Connect y Sol Otero fueron premiados, entre otros, por la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE).

La jornada, que reunió a representantes de marcas, distribuidores, entidades formativas y organizadores de eventos, se estructuró en dos partes. Durante la mañana, AMBE celebró su Asamblea General para compartir la actividad de la asociación, avanzar en las líneas de trabajo en defensa de los intereses comunes de la industria y culminar con la aprobación de la Estrategia 2030.

Por la tarde, la cumbre abrió sus puertas al conjunto del sector con un programa de mesas de debate, intercambio de experiencias y espacios de networking, finalizando con la entrega del Premio AMBE al Impulso del Sector de la Bicicleta 2026.

El presidente de AMBE, Íñigo Isasa, destacó la importancia de mantener una labor continuada de interlocución y colaboración con las administraciones públicas para avanzar en cuestiones que afectan al desarrollo de la bicicleta, entre ellas las medidas fiscales y las posibles ayudas a la compra.

Posteriormente, se celebraron cuatro mesas para analizar los grandes retos del sector como la formación y el talento, la inteligencia del mercado, las oportunidades de la bici de montaña y los eventos, con la participación de profesionales de empresas, entre ellos Ramón Núñez, country manager para España y Portugal de Orbea, y organizaciones de referencia.

Por último, AMBE entregó el Premio al Impulso del Sector de la Bicicleta 2026 a Bike Connect, la red profesional del ciclismo. Su fundador, Arnau Pagespetit, recogió el premio, dotado con 2.000 euros y un trofeo conmemorativo.

Asimismo, AMBE concedió una mención especial a Sol Otero, de Ciclos Otero, por su trayectoria y compromiso con el desarrollo de la industria de la bicicleta. El reconocimiento fue recogido por la propia Sol Otero, pionera en programas de uso sostenible de la bici y la marcha de ciclismo de época Clásica Otero.

Sol Otero recordó que el próximo 8 de noviembre se celebra la segunda jornada de la edición de 2026 de la Clásica Otero en la localidad madrileña de Villanueva del Pardillo, y que en 2027 se cumple el centenario de la marca Otero. Fundada por su padre Enrique, la marca creó, entre otros, modelos que ganaron La Vuelta a España y el que permitió a José Manuel Otero colgarse el oro olímpico en el velódromo de los Juegos de Barcelona'92.