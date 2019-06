Carapaz: "Esta 'crono' la he sufrido como ninguna en mi vida"

Publicado 02/06/2019 19:29:58 CET

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar Team) ha descrito este domingo la última etapa del Giro de Italia, una contrarreloj de 17 kilómetros con salida y meta en Verona, como la que ha "sufrido como ninguna" en toda su trayectoria profesional, pero habiéndose proclamado finalmente campeón.

"La verdad es que no pensaba que fuese a ser así, pero esta 'crono' la he sufrido como ninguna en mi vida. Desde que he salido hasta el último adoquín que he pasado por meta, junto a la arena de Verona, ha sido puro sufrimiento", dijo Carapaz en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Es un triunfo que debo a mi equipo, que me ha ayudado a conseguir este gran Giro de Italia. Va por ellos, por toda mi gente y por Ecuador, de Latinoamérica y en todo el mundo que se alegran de este triunfo. Poder vivirlo aquí junto a mis padres, mi mujer y mis hijos es muy especial, un momento único que también les debo a ellos", añadió.

"No sé qué decir, es un sentimiento único. Creo que para mí es el triunfo más grande que he podido lograr en mi vida. Son episodios que en la vida uno nunca puede imaginar. Así como yo lo soñé, lo estoy cumpliendo", aseguró sobre enfundarse la 'maglia rosa' de manera definitiva.

"Ahora creo que todo es posible. Se te pasa toda una vida por la cabeza, todo el trabajo que has hecho, todo lo que has sacrificado para lograrlo. Vivir este único momento hace que todo ello valga la pena", concluyó el ciclista ecuatoriano.