Carapaz ficha por el NSN Cycling Team de Iniesta

Archivo - Richard Carapaz - David Pintens/Belga/dpa - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz formará parte del NSN Cycling Team a partir de 2027 y hasta 2029, tras terminar su relación con el EF Education-EasyPost.

"El campeón olímpico y ganador del Giro d'Italia Richard Carapaz se incorporará al NSN Cycling Team a partir de 2027 y hasta 2029, aportando al equipo su capacidad escaladora de primer nivel, experiencia y liderazgo", dice el equipo del UCI WorldTour.

El NSN Cycling Team, equipo creado por la empresa cofundada por el exfutbolista español Andrés Iniesta y la firma Stoneweg, se hizo con la estrella ecuatoriana como "declaración de intenciones" de cara a la próxima temporada, para luchar por las grandes vueltas.

Carapaz, con podios en Giro, Tour y Vuelta a España, es reconocido por su garra y por su explosividad en la montaña. "Para mí es una oportunidad enorme como corredor poder formar parte de este proyecto y, sobre todo, ser uno de los líderes del equipo", dijo el ciclista en la nota oficial de su nuevo equipo.

"Estoy simplemente muy ilusionado. Tengo muchísimas ganas y, sinceramente, esto me recuerda mucho a cuando firmé mi primer contrato profesional, cuando estaba tremendamente emocionado por llegar al WorldTour. Sigo teniendo la misma motivación que aquel día y eso es una sensación increíble", añadió.

Carapaz, de 33 años, es la última incorporación a la renovada plantilla del NSN Cycling Team para 2027, uniéndose a Santiago Buitrago y Lennert van Eetvelt, a su actual compañero Kasper Asgreen, así como a Artem Schmidt y Cedric Beullens.