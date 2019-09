Castroviejo: "Cuando he querido apretar, no había fuerzas"

Publicado 25/09/2019 18:25:18 CET

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Jonathan Castroviejo ha admitido no haber tenido buenas sensaciones en la contrarreloj individual del Mundial de Yorkshire (Reino Unido), que se ha disputado este miércoles y en la que ha sido vigesimocuarto, lamentando no haber tenido fuerzas para apretar.

"Quizá al principio he ido regulando y para cuando he querido apretar me he dado cuenta de que no había fuerzas, tenía un dolor de piernas increíble", reconoció Castroviejo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

En este sentido, el corredor del Team Ineos ha confirmado que la prueba, de 54 kilómetros entre Northallerton y Harrogate, ha sido "superdura". "Ha sido como ya se anticipaba, y las sensaciones no han sido buenas", lamentó.

Castroviejo también apuntó a una falta de preparación como artífice del mal resultado. "Quizá he acusado la falta de competición en los últimos meses. Pero no siempre se llega como uno quiere", comentó al respecto.

El de Getxo se deberá recuperar ahora para la prueba masculina en línea del próximo domingo, que será el colofón de este Campeonato del Mundo y en la que intentará ayudar al murciano Alejandro Valverde a revalidar el título logrado en 2018.