Contador: "A Armstrong le dije que si quería respeto, primero tenía que darlo"

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exciclista español Alberto Contador ha recordado la tensa convivencia que mantuvo con su compañero de equipo Lance Armstrong durante el Tour de Francia 2009, donde acabo subiendo a lo más alto del podio tras pedir al estadounidense que "si quería respeto, primero tenía que darlo".

"Armstrong volvió al ciclismo, a mi equipo, y dijo que quería ganar el Tour. Había una tensión tremenda. Antes de empezar el Tour fui a hablar con Lance directamente a su habitación y me dijo: 'Para mí es mejor que genes tú el Tour a que gane yo'. Eso fue el día antes de la primera contrarreloj. Luego vi que puso por Twitter: 'Mañana en la contrarreloj veremos quién es el líder'. Perdí el tiempo y la siesta", rememoró Contador en una entrevista en Youtube con Valentín San Juan.

El ciclista de Pinto también recordó el episodio más áspero de aquella convivencia con el norteamericano. Ocurrió en la novena etapa de la ronda gala, cuando Contador rebasó a su compañero de equipo tras lanzar un ataque, provocando que el director del Astana, Johan Bruyneel, tuviera que intervenir.

"Al día siguiente dijo Johan si alguien tenía algo que decir. Armstrong dijo que yo no había respetado la táctica del equipo. Le corté: 'Si tú quieres respeto, eres el primero que tienes que darlo. Me lo has faltado a mí desde el principio de año como a todo el equipo'. Me cortó él y dijo: 'OK, Pistolero'. Después todos bajaron del autobús y nos quedamos solos. Se acercó y me dijo: 'Don't fuck me (no me jodas)'", rememoró.