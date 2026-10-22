Coros presenta el ciclocomputador Dura 2 Solar, con autonomía de 120 horas y recálculo de rutas sin conexión. - COROS

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma tecnológica Coros ha presentado el nuevo ciclocomputador GPS Dura 2 Solar, con una autonomía de hasta 120 horas, sistema de carga solar y la incorporación de funciones avanzadas como el recálculo de rutas sin conexión.

Este lanzamiento, disponible a principios de noviembre desde 499 euros, da continuidad al primer modelo de la gama y cuenta con un diseño renovado elaborado en carbono y aluminio anodizado, con un peso de 99 gramos y una pantalla táctil Sharp Memory-in-Pixel de 3,5 pulgadas.

La tecnología de carga solar integrada ofrece una relación de dos horas adicionales de batería por cada hora de exposición al sol. Además, el dispositivo permite interactuar mediante tres modalidades: botones físicos, comandos de voz y pantalla táctil.

Entre las novedades de software, el dispositivo introduce la detección de ascensos sin necesidad de seguir una ruta prefijada, el seguimiento en tiempo real y métricas específicas de rendimiento para ciclismo.

El consejero delegado de Coros, Lewis Wu, ha explicado que el objetivo de la marca era "crear un ciclocomputador que estuviera a la altura del diseño de una buena bicicleta" sin comprometer la precisión, la navegación ni la autonomía que los deportistas necesitan.

El Dura 2 Solar se integra completamente en el ecosistema de la marca, permitiendo la sincronización automática de actividades con la aplicación Coros para analizar entrenamientos y planificar rutas.

Asimismo, la plataforma recopila información de otros dispositivos de la firma, como relojes deportivos y monitores de frecuencia cardíaca de brazo, ofreciendo una visión integral del estado físico del usuario, al tiempo que mantiene compatibilidad con la mayoría de aplicaciones de terceros.