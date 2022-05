AMP.- Ciclismo/Giro.- Dainese arrebata el triunfo a Gaviria sobre la línia - Gian Mattia D'alberto/LaPresse v / DPA

El velocista da el primer triunfo a Italia en el Giro en su etapa 11

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El ciclista italiano Alberto Dainese (Team DSM) ha ganado este miércoles la undécima etapa del Giro de Italia, disputada entre Santarcangelo di Romagna y Reggio Emilia sobre 203 kilómetros, al arrebatar casi sobre la línia a Fernando Gaviria (UAE), que no vio venir al transalpino.

La larga recta hacia meta dejó ver un gran esprint, sin caídas ni sustos en una jornada, en general, plácida. En la lucha final, Gaviria pudo con el gran favorito Arnaud Démare (Groupama-FDJ), pero no vio llegar por su espalda a un Dainese que, a sus 24 años, logra su tercera victoria profesional y la de mayor prestigio.

Dainese, que hizo un segundo y dos terceros puestos en La Vuelta 21 --su primera 'Grande'--, sí puede decir ya que es ganador de etapa en el Giro y, además, en la undécima jornada, es protagonista del primer triunfo nacional en la 'Corsa rosa', que sigue liderando el español 'Juanpe' López (Trek-Segafredo).

Esta vez, las dos 'bestias' que hicieron afición con su pulso en la etapa anterior, no estuvieron en liza. El neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) no se metió en la lucha, demasiado abierta y tras una etapa de transición, y el ganador Biniam Girmay (Intermarché) no pudo tomar la salida por las molestias en el ojo fruto del 'champanazo' del podio.

Sí estuvieron en liza el actual líder de la regularidad y portador de la 'maglia ciclamino', el galo Démare, quien finalmente fue cuarto por detrás de Dainese, Gaviria y Simone Consonni (Cofidis), quien también se metió 'in extremis' en la pomada. Esta vez, Caleb Ewan (Lotto Soudal) y Mark Cavendish (Quick-Step) fueron quinto y sexto respectivamente.

En una jornada enfocada al cien por cien a la lucha al esprint por la victoria de etapa, hubo un segundo 'ganador'. Fue el ecuatoriano Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), que obtuvo 3 segundos de bonificación en el esprint intermedio de San Giovanni in Persiceto que le permiten adelantar a Romain Bardet (Team DSM) y a Joao Almeida (UAE Team Emirates) en la general provisional y situarse segundo en lo que va de 'Corsa rosa'.

Hubo dos intentos de fuga en esta undécima etapa. El primero, el protagonizado por el dueto italiano Filippo Tagliani (Drone Hopper - Androni Giocattoli) y Luca Rastelli (Bardiani-CSF-Faizanè), cazados a 92 kilómetros, muy lejos de la meta. Y, en solitario y a falta de 58 para Reggio Emilia, lo probó el excampeón belga Dries de Bondt (Alpecin-Fenix), cuyo pulso al pelotón duró hasta los últimos 1.200 metros, cuando fue engullido.

Este jueves, la etapa 12 tendrá como coprotagonistas a Parma y Génova, que serán inicio y llegada de un día de 204 kilómetros y media montaña que pinta bien para una fuga. El largo pero suave y tendido Passo del Bocco marca el ecuador de una etapa que incluye, a unos 30 kilómetros de meta, el Valico di Trensasco (3ª) para poder marcar diferencias en la jornada.

--CLASIFICACIONES.

-Etapa.

1. Alberto Dainese (ITA/Team DSM) 4:19:04.

2. Fernando Gaviria (COL/UAE Team Emirates) m.t.

3. Simone Consonni (ITA/Cofidis) m.t.

4. Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) m.t.

5. Caleb Ewan (AUS/Lotto Soudal) m.t.

-General.

1. JUAN PEDRO LÓPEZ (ESP/Trek-Segafredo) 46:43:12.

2. Richard Carapaz (ECU/INEOS Grenadiers) a 12.

3. Joao Almeida (POR/UAE Emirates) m.t.

4. Romain Bardet (FRA/Team DSM) 14.

5. Jai Hindley (AUS/Bora-hansgrohe) 20.

...//...

7. MIKEL LANDA (ESP/Bahrain-Victorious) 29.

10. PELLO BILBAO (ESP/Bahrain-Victorious) 1:22.

11. ALEJANDRO VALVERDE (ESP/Movistar Team) 1:23.