Dos oros de Ten y uno de Eckhard en la tercera jornada del Mundial de ciclismo adaptado en pista

Publicado 02/02/2020 10:37:11 CET

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El español Ricardo Ten conquistó la pasada madrugada dos oros en scratch y ómnium durante el Campeonato del Mundo de ciclismo adaptado en pista, que se está disputando en Milton (Canadá), mientras que su compatriota Maurice Eckhard logró otra medalla dorada en scratch.

Así, la tercera jornada en el Mattamy National Cycling Centre sirvió para que España alcanzase su octava medalla. En la clase C1, Ricardo Ten exhibió potencia e inteligencia en una prueba de scratch a la que llegaba como favorito y en la que estuvo vigilado por sus rivales.

El valenciano, que no pudo escaparse, tuvo que esperar al esprint final para imponerse al ruso Ivan Ermakov y al malayo Mohamed Shaharuddin de forma ajustada, pero con suficiencia por el exterior. Fue premio doble, ya que tal victoria le erigió también en campeón del mundo en el ómnium al sumar 158 puntos, por los 148 del chino Weicong Liang.

"Muy contento por revalidar título en el scratch. Mejor no ha podido salir. Ha sido una carrera en la que me he sentido muy vigilado, pero hemos podido esprintar y llevarnos la carrera, además con el premio del ómnium", comentó Ten a los medios oficiales de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

Igualmente, la alegría española fue mayúscula con Maurice Eckhard enfundándose el maillot de campeón del mundo en el scratch de la categoría C2. El valenciano, que intentó varios ataques lejanos, finalmente pudo soltar a sus rivales para entrar con una mínima ventaja en meta; acabó por delante del canadiense Tristan Chernove, plata, y del francés Alexandre Leaute, bronce.

"La carrera ha sido un poco loca. Mi única posibilidad era escaparme a lo épico; lo he intentado un par de veces y me han dejado ir pensando que iba a caer. Cuando quedaban seis vueltas y veía que no se me acercaban lo he dado todo. Para mí este maillot después de tantos años luchando es algo que aún no me lo creo. Venía sin ninguna expectativa y me voy siendo campeón del mundo", declaró Eckhard.

En cuanto a las persecuciones, Óscar Higuera finalizó sexto en la clase MC4 con un tiempo de 4:59.171; y luego, Pablo Jaramillo terminó decimotercero con 5:14.972 en la categoría C5. Respecto a los tándems, 'Kuki' López e Irene Méndez concluyeron decimocuartas en la prueba del kilómetro, tras marcar un tiempo de 1:13.066.

Además, Ignacio Ávila y Joan Font obtuvieron la séptima posición con un cronómetro final de 1:02.891; mientras tanto, la pareja formada por Adolfo Bellido y Noel Martín terminó en el decimocuarto lugar con un registro de 1:04.540.