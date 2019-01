El Education First estrena el casco de POC Ventral Air en el Tour Down Under

Publicado 15/01/2019 11:33:15 CET

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El equipo estadounidense Education First va a estrenar el casco de POC 'Ventral Air', que destaca por una ventilación extrema, su ligereza, apenas 230 gramos, y altos niveles de protección, en el Tour Down Under en Australia, primera carrera del calendario del UCI Pro Tour que se disputa desde este martes hasta el próximo 20 de enero.

El Consejero Delegado de POC, Jonas Sjoegren, recordó que en los últimos años la empresa sueca ha desarrollado una serie de cascos de rendimiento avanzado, caso del galardonado Octal, con su mínimo peso y gran ventilación. "Fue el primero que lanzamos para afrontar los desafíos del pelotón internacional; seguido rápidamente por el Cerebel y más recientemente, el Ventral Spin", indicó.

El Ventral Air, que ha recibido el Premio al Diseño e Innovación de 2019 que es el sello mundial que distingue a los mejores

productos para bicicletas, es un casco de alto rendimiento "increíblemente seguro y ligero que tiene un efecto de refrescar toda la cabeza, perfecto para escalar largas rutas montañosas, para ciclistas que prefieren un casco ligero y altamente ventilado o aquellos que montan regularmente en climas cálidos".

Para el CEO del Education First, Jonathan Vaughters, el éxito en las carreras profesionales se basa en el rendimiento y el Ventral Air "es otro paso hacia adelante en rendimiento para los corredores, especialmente para los días más calurosos o las etapas de montaña, ya que combina lo mejor en peso, ventilación y seguridad".

El Ventral Air, disponible en tiendas y venta en línea a partir del próximo marzo, es un casco optimizado estructuralmente, con estructura de carcasa Monocasco de un solo cuerpo, aberturas de ventilación y canales internos para controlar la admisión y liberación de aire a altas y bajas velocidades, lo que incrementa la ventilación y reduce la resistencia ejercida.

También cuenta con el sistema de almohadillas de silicona SPIN con patente pendiente de POC, y un alojamiento fácil y práctico para colocar las gafas.

El Education First Team continuará usando otros cascos de POC, el Ventral y Cerebel, dependiendo de las preferencias del ciclista en el resto del calendario del año. Igualmente usará la nueva edición de gafas de sol equipo, Aspire, Do blade y Do half blade, las cuales estarán también disponibles para los usuarios en marzo.