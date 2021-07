Enric Mas: "Creo que este, el de hoy, es mi sitio"

BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Enric Mas (Movistar Team) ha reconocido tras ser cuarto en la decimoctava etapa del Tour de Francia, disputada entre Pau y Luz Ardiden, que este es su sitio y no el que obtuvo en dos malos días previos, y ha lamentado no haber podido luchar mejor por la victoria de etapa.

"Creo que este, el de hoy, es mi sitio. Por desgracia, los dos días que he fallado han sido más importantes. He intentado aguantar con ellos y atacar en la parte final; sí que creo que se han llegado a mirar hasta cierto punto, pero en cuanto Pogacar ha bajado un piñón, se ha visto que podía venir a por mí y pasarme", reconoció en meta.

Para Mas, la victoria de meta estuvo en mente, pero Pogacar luchó por ella y evitó que se pudiera marchar en solitario. "Ha habido algún momento en que sí he pensado en la etapa, sobre todo cuando 'Arri' me decía por la radio que me quedaba solo en cabeza, pero no ha podido ser", lamentó.

"¿La actitud de Pogacar peleando por la etapa? Es normal" El equipo ha hecho un trabajo muy bueno por él todos estos días y es lógico que quiera darles recompensa. Al margen del amarillo, cuantas más etapas pudiese ganar, mejor para él, para el equipo y para todo", relativizó.

En cuanto a la general, sigue descontento por estar lejos de un podio que parece ya inalcanzable. "Veníamos aquí buscando el podio; de momento estoy sexto, así que satisfecho no estoy. Vamos a intentar cerrar de la mejor manera posible este Tour, que quedan días duros, especialmente la CRI del sábado; descansar luego un poco y empezar a preparar La Vuelta lo mejor posible", aportó.