Enric Mas entrega el maillot rojo de La Vuelta a Telefónica como "testimonio de un nuevo hito"

El ciclista Enric Mas ha entregado el maillot rojo como ganador de La Vuelta a España de 2026 al Museo de Telefónica. - TELEFÓNICA

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclista del Movistar Team Enric Mas ha entregado al Museo de Patrocinios de Telefónica el maillot rojo con el que se proclamó campeón de La Vuelta España el pasado mes de septiembre, como "testimonio de un nuevo hito" en los 15 años que la compañía lleva apoyando al equipo español.

"Telefónica ha celebrado junto a Enric Mas su histórica victoria en La Vuelta 2026. El ciclista de Movistar Team ha compartido este hito con más de un centenar de empleados en un encuentro celebrado en la sede de la compañía en Madrid, que ha servido para reconocer uno de los mayores éxitos de su trayectoria deportiva y una victoria especialmente significativa para el ciclismo español y para Movistar Team", expresó este viernes Telefónica en nota de prensa.

En la sede de la empresa tecnológica Mas entregó un maillot de Movistar Team firmado, que se incorporará al Museo de Patrocinios de Telefónica "como recuerdo de su triunfo en La Vuelta y como testimonio de un nuevo hito en los 15 años de apoyo de la compañía al equipo".

El ciclista mallorquín se proclamó campeón de la 81ª edición de La Vuelta el pasado 13 de septiembre en Granada. Con este triunfo, logró su primera victoria en una Gran Vuelta y puso fin a doce años sin un ciclista español al frente de la clasificación general de la ronda española, además de suponer el regreso de Movistar Team a lo más alto del podio de una Gran Vuelta siete años después.

Por su parte, Mas, en el repaso de su carrera deportiva, destacó que el ciclismo le ha enseñado a ser humilde. "Un día puedes estar en lo más alto y al siguiente perder. En esos momentos, mi familia, mis amigos y el equipo han sido fundamentales. Hay que seguir trabajando y seguir soñando, porque al final los sueños pueden hacerse realidad", señaló.

También reconoció que la tecnología ha supuesto "un cambio radical" en el ciclismo, ya permite tener "muchísimos datos" a la hora de analizar el rendimiento. "Soy un deportista al que le ha costado mucho conseguir los triunfos y quizá por eso los valoro todavía más. Mi reto es seguir soñando y volver a estar ahí, compitiendo por grandes objetivos, especialmente en La Vuelta, que es mi carrera favorita", añadió.

Ahora, con la mirada puesta en el futuro, el campeón de La Vuelta destacó las nuevas generaciones y explicó cómo será su vida más allá de su etapa como profesional. "Las nuevas generaciones llegan con ideas diferentes y con una gran confianza en sí mismas. Creo que también tenemos mucho que aprender de ellas. Y, mirando más adelante, me atraería poder acompañar a otros corredores como mánager, con un grupo reducido que me permitiera estar realmente cerca de ellos y ayudarles en su camino", zanjó Mas.