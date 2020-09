Enric Mas: "Es un gran resultado para el ciclismo español"

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Enric Mas (Movistar Team) valoró positivamente la quinta posición que ha conseguido en el Tour de Francia, que concluye este domingo tras tres semanas de competición, y aseguró que junto a Mikel Landa, que acabará cuarto, se trata de "un gran resultado para el ciclismo español".

"Ha sido un final con algo de confusión, ya que estábamos pendientes de Mikel (Landa), esperando su tiempo -al final me sacaba 9"- y ya dábamos un poco por perdido ese 'top 5', pero al final hemos podido escalar esa posición que queramos remontar antes de la salida, aunque fuese indirectamente", valoró Mas, quinto en la general a seis minutos y siete segundos del líder Tadej Pogacar+.

"Es un gran resultado para el ciclismo español, con Mikel y yo en cuarto y quinto lugares, pienso que es para sentirse orgullosos. Y con respecto al equipo, la verdad es que el balance es positivo. Veníamos con ciertas críticas alrededor porque nuestro rendimiento en las comperticiones previas está claro que no había sido el mejor, pero poco a poco hemos ido creciendo y pienso que las cosas nos han acabado saliendo muy bien", resumió.

A nivel personal, Mas dijo estar "muy contento con la actuación". "Sí me gustaría empezar un poco mejor el Tour el año que viene. Lógicamente me gustaría acabar igual de fuerte que este año siempre, pero a la vez, no perder ese poquito de tiempo en las etapas duras iniciales", apuntó.

"Sobre el resultado final pienso que ha sido una batalla muy igualada entre Roglic y Pogacar durante estas tres semanas, pero que -por lo visto hoy en la crono- ha ganado el mejor. Nosotros seguiremos peleando en los próximos años por acercarnos a lo más alto", finalizó Mas.