Enric Mas: "Ser mejores que la generación de Contador, 'Purito' o Valverde es muy difícil"

Publicado 29/09/2018 10:28:36 CET

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Enric Mas (Quick-Step Floors) ha asegurado que superar a la generación de los Alberto Contador, Joaquim 'Purito' Rodríguez o un Alejandro Valverde que sigue en activo será "muy difícil" para él y otros jóvenes valores nacionales como Marc Soler (Movistar), si bien ha asegurado que la presión no le afecta y que trabajará duro para llegar hasta donde su cuerpo y mente le permitan, empezando por intentar mejorar el segundo puesto en la última Vuelta a España.

En una entrevista a Europa Press, preguntado por si podrían junto a Soler igualar los éxitos de Contador o 'Purito', aseguró verlo complicado. "Ser mejores que la generación de Contador, 'Purito' o Valverde es muy difícil. Han hecho cosas muy grandes, anteriormente a ellos también ha habido corredores muy buenos, y como siempre digo nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer, hasta donde podamos", aseguró.

Mas, un 'outsider' que en la última Vuelta logró ser segundo y luchando hasta el final con el campeón Simon Yates (Mitchelton-Scott), aseguró que pese a su juventud (23 años) puede con todo el ruido externo. "La presión es algo que me encanta, y no me afecta de ninguna manera. Lo que digan me entra por un oído y me sale por el otro. Sé quién soy, qué puedo hacer y no escucho a nadie que no quiera escuchar. Voy a llegar hasta donde pueda y donde el fruto del trabajo diga", reiteró.

Se ve a él mismo como un corredor valiente pero con la cabeza fría cuando toca reservarse. "No siempre se corre bien pero intento tener sangre fría. Es verdad que soy valiente pero no siempre, hay veces que tengo dudas y, como todo, no siempre cojo las mejores decisiones en carrera. Pero estamos aquí para aprender, por suerte soy joven", se sinceró.

El de Artà, embajador de la campaña 'Plan Merienda' de Lidl, copatrocinador de su equipo, aseguró que intentará superarse a sí mismo hasta no poder más. "Si un día el cuerpo dice basta, no podemos hacer más. Para mí la vida es ir al día a día, por ahora he hecho podio en La Vuelta, he ganado una etapa, y muy contento con esto", aseguró.

De todos modos, pese a querer probarse en el próximo Tour de Francia, tras quedarse fuera de los elegidos este año, no quiere obsesionarse con ello. "No sería una decepción no estar en el próximo Tour. Después del podio en La Vuelta estuvimos con el director en la cena pero no era momento de hablarlo. En las próximas concentraciones supongo que ya hablaremos de todo ello", auguro.

"Si hacemos Giro haremos Giro, si hacemos Tour haremos Tour, y si toca hacer La Vuelta iremos a por todas como este año. El equipo tiene que decidir y son ellos los que me pagan", aportó sobre cómo afrontará la próxima temporada. De momento, se contenta con ese pido tan luchado. "Después de La Covatilla, que perdí 50 segundos, mentalmente me desmoralizó un poco pero bueno, firmaría cada segundo y repetiría cada cosa que he hecho en esta Vuelta. No me arrepiento de nada, creo que para mí un segundo puesto no es como una victoria pero sí algo muy grande", rememoró sobre su actuación en la ronda española.

Por otro lado, de cara al Mundial de la UCI de este domingo en Innsbruck (Austria), aseguró que trabajará como el que más para Alejandro Valverde (Movistar), líder de la anterior y de la presente generación del ciclismo español. "Alejandro es el corredor que nunca falla en este tipo de citas y supongo que en la selección trabajaremos para él. Es mi primer Mundial, así que voy a trabajar para Valverde, y estoy muy ilusionado con el debut pero sabemos que puede ganar y tenemos que trabajar para él al cien por cien", aseguró.