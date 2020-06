El equipo #InvestigaciónEsVida inicia el camino de Santiago en bicicleta

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo #InvestigaciónEsVida, el reto une a CRIS contra el Cáncer y al Motor de Tus Pasos, dos fundaciones que apuestan por la investigación del cáncer y la enfermedad Charcot Marie Tooth, ha puesto este domingo rumbo a Santiago desde Europolis de Las Rozas (Madrid) con el objetivo de concienciar sobre la importancia de invertir en investigación médica.

El equipo de CRIS contra el cáncer está formado por Tomás Martínez paciente de cáncer de pulmón, hígado y bazo; Juanfran Fernández, ciclista con leucemia linfoblástica aguda, que está recibiendo tratamiento en la Unidad CRIS de Investigación y Terapias Avanzadas; y Dani Guerrero, padre de Isabel, que superó una leucemia gracias a la investigación. Pri su parte, el equipo de Motor de tus Pasos está formado por Alfredo García, padre de Olivia, y el actor Sergio Pazos, que lucha contra la enfermedad Charcot Marie Tooth que padece su hija.

Así, el equipo realizará el camino en bicicleta en 7 etapas, llegando a su destino el 4 de julio. Dani Guerrero, impulsor de este reto, recuerda que la investigación puede "terminar con las penas y las familias rotas" por el cáncer. "Podemos canalizar gracias a CRIS Contra el Cáncer todos esos recursos, todas esas ayudas y todo ese dinero que nos está llegando para salvar vidas de una manera muy rápida e inmediata. El tiempo está en nuestra contra, los peques siguen muriendo; también hay muchos adultos que están perdiendo la vida por el cáncer y, al final, es una ecuación: con muchos recursos, se disminuye el tiempo para acabar con el cáncer", indicó.

Tomas Martínez, que lleva tres años combatiendo contra el cáncer de pulmón, hígado y bazo, explica sus sensaciones. "Hice mi primera Titan Desert, en la segunda conocí a Dani y me uní a la lucha de CRIS contra el cáncer. Me propusieron hacer el reto de Madrid-Santiago y no lo dude, me uní a la lucha de la investigación. Para mí, estar con CRIS contra Cáncer y luchar contra esta enfermedad supone una satisfacción muy grande, y ¿qué más os voy a decir? Que es lo que mejor puedo hacer, ayudar a la gente que está como yo, luchar y sacar adelante vidas, que es lo que hace CRIS con la investigación contra el cáncer", apuntó.

Juanfran Fernández, de 19 años y que participa en un ensayo clínico en la Unidad CRIS de Investigación y Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil en el Hospital La Paz, también ha querido apoyar la iniciativa. "Soy ciclista trasplantado de médula y portador de células CAR-T, y voy a realizar este reto para ayudar a la investigación contra el cáncer. Doy gracias a la Fundación CRIS por ayudar, ayudarme e investigar para seguir curando el cáncer", señaló.

Desde Motor de tus pasos, consideran que la unión con CRIS contra el cáncer en esta cita deportiva es necesaria para seguir luchando. Así lo comenta Alfredo, padre de Olivia. "Consideramos que no debemos pararnos, yo debo seguir buscando recursos para la investigación Charcot Marie Tooth, corren conmigo amigos y compañeros y que mejor hacerlo también con CRIS contra el cáncer. Para mí es un reto muy importante llevarlo a cabo", expuso.

Por último, el actor Sergio Pazos también se ha unido al reto. "El año pasado participé en la Pilgrim Race con Motor de tus pasos para visibilizar la Charcot Marie Tooth y allí conocí a Dani Guerrero. Como este año no se puede hacer la carrera por el COVID, pero hay que seguir apoyando la investigación como hace estas dos fundaciones. Estoy feliz de participar en este reto de estos dos padrazos, y de formar parte del equipo de Motor de tus pasos y a CRIS contra el cáncer. Voy a darlo todo y más", concluyó.