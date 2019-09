España, esperanzada ante la crono femenina y sub-23 del Mundial de Yorkshire

Publicado 23/09/2019 13:31:49 CET

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo español se mostró esperanzado ante la contrarreloj, de 32 kilómetros sobre un perfil "quebrado" y "técnico", de las categorías élite femenina y sub-23 del Campeonato del Mundo de ciclismo de Yorkshire (Reino Unido), que se disputa este martes, informa la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

Ambas cronos se correrán sobre idéntico trazado, con salida en Ripon y meta en Harrogate. El campeón de España sub-23 de contrarreloj, Xabier Mikel Azparren, e Iñigo Elosegui, uno de los grandes talentos de la cantera nacional que dará el salto en 2020 al World Tour con el Movistar Team, serán los dos representantes en esta categoría.

En la crono élite femenina, Lourdes Oyarbide y Gloria Rodríguez, la misma pareja que presentó a España en el Europeo de Alkmaar, serán las 'abanderadas' de las opciones nacionales.

"He podido preparar bien esta contrarreloj en las últimas semanas con la cabra en casa, así que vengo animada y con muchas ganas. En total, tras la crono por equipos mixta de ayer, la contrarreloj individual y la ruta del sábado, van a ser tres pruebas las que disputen y me encantaría poder completar una buena actuación. He tenido una bonita temporada y quiero terminar el año con buenas sensaciones en el Mundial", comentó Oyarbide.

Por su parte, Gloria Rodríguez, que ya fue la mejor de la selección española en la crono del Europeo, ha afrontado un final de curso bastante cargado de competiciones, con su participación en las pruebas World Tour de Suecia, Boels y la Madrid Challenge by La Vuelta.

La contrarreloj sub-23 masculina arrancará a las 10:10 horas, mientras que la primera fémina en bajar por la rampa de salida lo hará a las 14:40 horas.