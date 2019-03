Ten y Cabello, campeones del mundo de Ciclismo Paralímpico en Pista

Actualizado 15/03/2019 10:36:34 CET

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española firmó un gran debut este jueves en el Mundial de Pista de ciclismo adaptado que se está disputando en Apeldoorn (Países Bajos), donde cayeron dos medallas de oro de la mano de Ricardo Ten y Alfonso Cabello y una de plata gracias a Eduardo Santas.

El primer día de competición dejó ya los primeros éxitos de los españoles, con Cabello y Ten cumpliendo con su favoritismo. El andaluz se proclamó campeón del mundo en el Kilómetro CRI C5, logrando su mejor marca a nivel del mar, y el valenciano fue oro en Persecución Individual C1 con récord del mundo.

Ten estrenó el medallero español con un tiempo de 3'50"051, un récord del mundo con el que batió al chino Zhangyu Li, antiguo poseedor de la plusmarca mundial. "Es increíble. No me puedo creer que haya logrado ganar por segundo año consecutivo. Sabíamos que habíamos trabajado bien, pero en un Mundial siempre es difícil ganar. Revalidar el título es de lo mejor que jamás me ha pasado", dijo.

A media tarde, Cabello voló a más de 55 km/h de media para detener el crono en un excepcional tiempo de 1'04"414 que le dio su quinto arcoíris en esta prueba del kilómetro CRI con casi dos segundos de ventaja con respecto a su inmediato perseguidor, el británico Hunt. "He conseguido mi mejor marca al nivel del mar mejorando por poco la que obtuve en Río 2016", afirmó.

"Estoy muy contento y feliz de que el trabajo haya dado sus frutos. Hay mucho trabajo detrás de estos cinco mundiales en la prueba del kilómetro", añadió. Además, Santas fue plata en Persecución Individual MC3 por detrás del australiano Nicholas.