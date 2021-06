España suma otras cuatro medallas en el cierre del Mundial de ciclismo adaptado

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española cerró este domingo el Mundial de Paraciclismo de Cascais 2021 con cuatro medallas en la última jornada, las platas de Gonzalo García Abella en MT1 y Sergio Garrote en MH2, y los bronces de Joan Reinoso en MT2 y Luis Miguel García-Marquina en MH3.

España, con 13 medallas en un espectacular torneo, tuvo un final competido con Garrote peleando por el maillot arcoíris ante el italiano Mazzone, pero se tuvo que conformar con una nueva plata. "Las tres medallas de plata son muy buenas, pero siempre queremos el oro. El balance positivo y siempre saco conclusiones para mejorar", dijo en declaraciones a la Federación.

La carrera MH3 resultaría la más bonita de la jornada, con García-Marquina también en la pelea hasta el sprint final, donde terminó bronce. "Me voy muy satisfecho, muy contento, porque el trabajo que he hecho ha sido bueno; solo me ha faltado un poco", apuntó.

Además, Joan Reinoso también se la tuvo que jugar en los últimos metros y un toque en una curva final le impidió luchar por la victoria, aunque terminó tercero. "Estoy satisfecho con el Mundial que he hecho. No queda otra que seguir entrenando", dijo.

Mientras, Gonzalo García Abella no pudo con el italiano Farroni y se colgó su segunda plata del Mundial. "Me voy contento con las dos medallas de plata. A ver si algún día conseguimos el sueño perseguido", comentó el madrileño.