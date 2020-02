Eurovisión renueva con La Vuelta hasta 2025

Publicado 17/02/2020 12:29:53 CET

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Eurovision Sport ha renovado su contrato para retransmitir por televisión La Vuelta ciclista a España y el Tour de Francia hasta 2025, después de alcanzar un acuerdo con Amaury Sport Organisation (ASO), empresa organizadora de la ronda francesa y cuya filial es Unipublic, que gestiona la española.

Gracias a la renovación de este acuerdo el Tour de Francia llegará a 54 países del continente europeo, entre ellos Televisión Española (RTVE) en España. Del mismo modo, la emoción de La Vuelta llegará a todos los países de Europa gracias a los socios de la EBU en Bélgica, Países Bajos, Dinamarca y Noruega.

La carrera incrementará además su número de horas de difusión, hasta 70 por edición. Eurosport seguirá emitiendo el Tour de Francia y La Vuelta a través de su red de canales en toda Europa.

El acuerdo también incluye otras carreras y, por primera vez, varias pruebas del calendario femenino: La Course by Le Tour avec FDJ, Lieja-Bastoña-Lieja y Flecha Valona féminas en 2020 con el Tour de Francia y la Ceratizit Madrid Challenge by La Vuelta así como la Clásica San Sebastián femenina a partir del 2021, que se asocian al contrato con La Vuelta.

El Director General de ASO, Yann le Moenner, se declaró "entusiasmado" por renovar el acuerdo con Eurovisión Sport y sus miembros asociados, "que siempre han estado comprometidos con la difusión y la exposición del ciclismo en toda Europa, con una combinación perfecta de canales generalistas en abierto y canales más deportivos o temáticos".

"Gracias al crecimiento exponencial de los miembros de la EBU en sus plataformas digitales, tenemos una oportunidad de oro para llegar a una mayor audiencia -incluyendo a los más jóvenes; una generación que tiene un gran papel que desempeñar en el desarrollo de este deporte. Además de la difusión de nuestros eventos más icónicos, la EBU será una gran herramienta de promoción y desarrollo del ciclismo femenino para cuyas pruebas se producirá y distribuirá mayor contenido en directo a partir de este mismo año. Nuestra relación histórica con la EBU ayudará a fortalecer la relación con los fans y sus carreras, permitiéndoles además descubrir nuevas carreras que se añaden al calendario", dijo.