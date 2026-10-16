Eva Anguela finaliza 14ª en el Ómnium del Mundial de Ciclismo en Pista de Shanghái

La ciclista española Eva Anguela disputando el Mundial de Pista de Shanghái 2026. - PRENSA RFEC

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Eva Anguela firmó el resultado más destacado de la selección española en la jornada de este viernes en el Mundial de Ciclismo en Pista de Shanghái (China), que se disputa hasta este domingo 18 de octubre, al acabar en la en decimocuarta posición en el Ómnium Femenino.

Anguela comenzó esta cita con una octava posición en el Scratch, que le permitió situarse entre las mejores desde el arranque. Posteriormente, fue 14ª en el Tempo antes de volver a ofrecer su mejor versión en una Eliminación en la que terminó séptima.

Y es que estos resultados le permitieron afrontar la última prueba del Ómnium, la carrera por puntos, desde una prometedora octava posición en la clasificación provisional, con 68 puntos. Sin embargo, la madrileña terminó cediendo una vuelta ante el grupo, lo que le supuso una pérdida de 20 puntos que la hizo descender hasta la 14ª posición definitiva, con 48 puntos.

Por otra parte, en la carrera por puntos masculina, Héctor Álvarez finalizó en la 16ª posición tras puntuar en tres de los esprints intermedios, pero donde la pérdida de una vuelta condicionó decisivamente su clasificación.

Además, Alejandro Martínez registró un tiempo de 1:02.275 en el kilómetro contrarreloj para finalizar vigesimoprimero y para completar la participación nacional en esta tercera jornada, Joan Martí participó en la clasificación de la Persecución Individual, donde fue vigesimoséptimo con un crono de 4:16.760.