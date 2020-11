Felipe Orts finaliza séptimo en el Europeo de ciclocross

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Felipe Orts ha finalizado este domingo séptimo en el Campeonato de Europa de Ciclocross, que se ha disputado en 's-Hertogenbosch (País Bajos), en una prueba en la que llegó a pelear por las medallas y en la que su compatriota Kevin Suárez fue decimoquinto y el belga Eli Iserbyt se proclamó campeón.

En el rápido, técnico y arenoso circuito de 's-Hertogenbosch, los dos representantes del combinado nacional realizaron una gran salida para situarse en el 'Top 7' en el primer tramo, en el que dominó la armada belga. Superado el primer tercio de carrera, los dos corredores más fuertes, Iserbyt y su compatriota Michael Vanthourenhout, impusieron su ritmo y abrieron hueco con respecto a un segundo grupo en el que se encontraban Sweeck, Van der Haar, Soete, Aerts, Orts y Hermans.

A falta de tres giros, Orts marchaba cuarto a solo seis segundos de Van der Haar, que ocupaba en esos momentos la última plaza de podio. En las dos últimas vueltas, Iserbyt dejó atrás a Vanthourenhout para hacerse con el título continental, mientras que Van der Haar cerró el podio.

Por detrás, Orts pagó el esfuerzo y se vio superado por Sweeck, Aerts y Soete para ser séptimo, que mejora el noveno puesto del pasado año. "He salido bastante bien, estaba en el sitio que quería y me he encontrado muy bien durante toda la carrera. A mitad de prueba, Aerts se ha tropezado y me he colocado en cuarta posición y tenía cerca a Van der Haar y las medallas. Lo he intentado y quizá me he cebado un poco y lo he terminado pagando. Estoy muy contento con la carrera, he estado peleando con los mejores y creo que el séptimo puesto es un resultado muy bueno", indicó Orts.

Kevin Suárez, por su parte, finalizó decimoquinto a 2:28 de Iserbyt. "He salido bastante bien, que era algo importante hoy. Después he perdido algunas posiciones y me he agarrado al grupo que estaba peleando por el 'Top 10'. La carrera se me ha hecho un poco larga y al final he terminado en el 'Top 15'. Estoy contento con el resultado, aunque podría haber estado un poco mejor. Lo importante es que he mejorado con respecto al año pasado. Ahora hay que seguir, pues estoy con muchas ganas", apuntó.