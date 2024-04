Guillén confiesa que le "encantaría" que la Vuelta de 2025 pueda salir de Italia

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de La Vuelta ciclista a España, Javier Guillén, confesó que le "encantaría" que la ronda nacional "pudiera salir de Italia" en 2025, después de que la región del Piamonte les haya expresado su interés en albergar las cuatro primeras etapas de la edición del próximo año.

Según la prensa italiana, la región del Piamonte se postula como la ciudad que acoja las primeras etapas de La Vuelta de 2025, pero Javier Guillén no lo confirmó tras la presentación de los maillots diseñados por 'Santini' para las pruebas masculina y femenina.

"Es una noticia que no tengo mucha más información al respecto porque me la acaban de pasar ahora por la mañana. Sí que puedo confirmar que La Vuelta tiene proyectos para en el futuro seguir saliendo de otros países. La buena noticia es que ponen el foco en Italia, que creo que es un país ciclista por lo menos", señaló.

Por ello, le encantaría que la 'grande' "pudiera salir de Italia", pero insistió en que "en este caso es una noticia que no va acompañada de ningún tipo de portavoz oficial". "Por lo tanto, yo no puedo comentar, digamos, noticias periodísticas. No lo he leído y como no lo he leído, no quiero meter la pata", resaltó, confirmando que están hablando "con diferentes países" para posibles futuras salidas.

En declaraciones a Europa Press, el director de La Vuelta confirmó el "interés" del Piamonte por ser el punto de salida de 2025. "Han hecho público el interés de la región y nos ha llegado hasta Unipublic, pero, por el momento, no hay nada oficial", apuntó el responsable de la ronda española.

"LAS CAÍDAS ES LO QUE MÁS NOS PREOCUPA"

Al respecto de las lesiones sufridas por estrellas del pelotón como Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel o Primoz Roglic en la pasada Vuelta al País Vasco, Guillén les deseó una pronta recuperación e incidió en la preocupación por la seguridad, solidarizándose con la organización de la prueba vasca.

"Las caídas en ciclismo es lo que más nos preocupa, lo que más atención nos obliga a prestar. Se está trabajando mucho entre todas las familias del ciclismo para tratar de poner medidas. No quiero poner el foco en una cosa solo. Muchas veces es fruto de la velocidad, pero también de la intensidad, de las ganas de entrar en cabeza, y tenemos que seguir trabajando, en la medida de lo posible, para que se reduzcan lo más que podamos", comentó.

El director general de Unipublic también advirtió que estos percances afectan a los organizadores. "Cuando eres organizador, lo que más te duele es que haya una caída. Quien lo sufre es el corredor, pero luego al organizador también se le encoje el cuerpo", subrayó.

La 'fórmula' para evitar estas graves caídas según el organizador de la carrera española pasa por "la sensibilización del pelotón, por si hay que modificar ciertas conductas, que los organizadores tomen medidas materiales, y por último, la Unión Ciclista Internacional debe introducir medidas en el reglamento para, de alguna forma, se puedan corregir determinadas conductas por parte de todos".

"Creo que a través de la caída de la 'Itzulia' los corredores han hecho muchas reflexiones que todos tenemos que atender para seguir mejorando. También es verdad que es fruto de la intensidad, de las ganas, pero aún así tenemos que seguir trabajando para que las caídas, en la medida de lo posible se reduzcan lo más que podamos", puntualizó.

"ESPERO QUE VINGEGAARD ESTÉ EN LA VUELTA"

Guillén cree que, "desde luego", los organizadores están "poniendo mucho dinero encima de la mesa para mejorar la seguridad", y en relación con La Vuelta, lo que considera que pueden hacer es "tratar de mejorar la seguridad de la ruta". "Tenemos que analizar mucho las carreras, tenemos que recabar muchísimos datos", explicó.

En este sentido, y ante la posibilidad de que estos percances hagan ausentarse a estrellas como Jonas Vingegaard del Tour y abrirle la puerta a correr entonces La Vuelta, dejó claro que "por supuesto" que quiere que vengan "los mejores corredores, pero nunca que sea porque tengan una desgracia".

"Yo espero y deseo que llegue al Tour, lo pueda disputar. Ya el año pasado ya hizo Tour y Vuelta, por lo tanto que haga el Tour no quiere decir que no vaya a hacer La Vuelta. Espero y deseo que tenga una gran recuperación, que esté en el Tour, que haga un gran Tour y que luego esté en La Vuelta, pero desde luego yo creo que a La Vuelta llegaría seguro", añadió del ciclista danés.

En la 'Itzulia', además de la grave caída que afectó a los mejores de la carrera, también se vivió una nueva demostración de los dos jóvenes talentos españoles, Carlos Rodríguez y Juan Ayuso, lo que ve como "una grandísima noticia para el ciclismo español". "Espero que tengan un grandísimo Tour y ojalá pudieran estar en La Vuelta, pero no sé nada. Mi deseo es que estén y trataremos de convencerles en la medida de lo posible, pero desde luego lo que al ciclismo español se refiere es una gran noticia que estén peleando con los grandes", admitió.

Guillén manifestó que quiere que los mejores corran La Vuelta porque sea "un objetivo" y es "una de las grandes". "Creo que cada La Vuelta tiene muchísima más importancia porque es un gran escaparate internacional y porque es necesario que los 'grandes' tengan el mejor palmarés para eso tienen que tener a La Vuelta entre sus victorias. Ya veremos qué nos depara la participación que, ojalá, como todos los años, sea también extraordinaria", expresó.