Herrada: "Me he encontrado con un liderato que no esperaba"

06/09/2018

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El flamante líder de la Vuelta a España, Jesús Herrada, reconoció haberse "encontrado" el primer puesto gracias a su presencia en la escapada de la duodécima jornada, con final en Estaca de Bares, además de asegurar que llevar el maillot rojo es "un premio al trabajado realizado" con el Cofidis.

Herrada manda en la general con 3 minutos y 22 segundos de ventaja sobre Simon Yates después de formar parte de una fuga que destrozó todos los pronósticos del pelotón. "Mi objetivo era cazar minutos y ya lo pensaba desde hace unos días. He estado en muchas fugas intentando la victoria y al final no he ganado la etapa, pero me he puesto el rojo. Estoy muy contento", dijo.

"Intentaremos mantener el maillot hasta donde se pueda gracias a la renta que tenemos. En cuanto a la etapa no se ha podido pelear más al final porque ya no tenía fuerzas. Llevo muchos días intentándolo y es complicado, sin embargo me he encontrado con un liderato que no esperaba", admitió Herrada.

Preguntado si le ha sentado bien ser líder del Cofidis, el ciclista de Mota del Cuervo no tuvo dudas. "Pues parece que sí. Era esto lo que buscaba al salir de Movistar. Es decir, tener más libertad y disputar más carreras y ver hasta dónde podemos llegar. El objetivo era ese. Anduve bastante bien durante todo el año, pero me faltaba esa victoria de etapa o de una carrera. Sin embargo, para mí --este momento-- es un premio al trabajo realizado con Cofidis", comentó.

"No estoy acostumbrado a preguntas sala de prensa y se me hace un poco raro, pero me he emocionado mucho recordando a familia equipo y amigos, pero por dentro estoy muy contento", sentenció Herrada, de 28 años, muy feliz de poder inspirar a más jóvenes de su provincia. "Ocaña -también conquense- era mi ídolo y ahora espero que esto sirva para que sigan saliendo corredores en Cuenca, que se necesitan. Espero ser un referente para los mas pequeñitos", finalizó.