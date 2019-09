Iturria: "No había ganado en profesionales y hacerlo en casa es un sueño"

Actualizado 04/09/2019 18:32:55 CET

04 September 2019, Spain, Urdax: Spanish cyclist Mikel Iturria Segurola of Euskadi Basque Country-Muria celebrates as he crosses the finish line to win the eleventh stage of the 2019 edition of the "Vuelta a Espana" Tour of Spain cycling race, 180 km from - Yuzuru Sunada/BELGA/dpa

BARCELONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista guipuzcoano Mikel Iturria (Euskadi-Murias) ha asegurado este miércoles, tras ganar la undécima etapa de la Vuelta a España, disputada entre Saint Palais y Urdax (Navarra) sobre 180 kilómetros, que ha cumplido un sueño por poder ganar su primera carrera como profesional a escasos 63 kilómetros de su casa.

"Estoy feliz. Nunca he ganado en profesionales y estrenarme en casa, cerca de casa en una etapa que había venido a ver, es un sueño hecho realidad. Vine a disfrutar de la bici, desde casa, e hice desde Ispéguy hasta meta y siempre pensando en estar en la fuga de hoy, pero de ahí a ganar, hay un cacho", manifestó en declaraciones a TVE.

Iturria aseguró que atacó de lejos, con 25 kilómetros hasta meta, porque conocía el terreno y porque tenía "buenas sensaciones". "Soy bastante diesel y cada vez que arrancaban veía que me costaba y abrían huecos. Luego me he ido con tres, me he hecho el muerto, y he atacado como si fuera mi último ataque, a muerte. Quedaban muchos kilómetros, era una aventura pero he abierto hueco y hasta meta, a aguantar", celebró.

"Escuchaba mucho mi nombre, tenía conocidos, y la verdad es que he mirado un poco para atrás. He ido así, así, hasta meta, a falta de dos (kilómetros) y algo para meta he mirado y tenía hueco, pero en el último tramo hacia arriba los tenía ahí. Pero he seguido a tope, se ve que se han parado o algo", comentó sobre cómo vivió un final en el que estuvo cerca de ser atrapado.

"Siempre he soñado con esto, ahora lo he conseguido y no me lo creo todavía. Seguro que por la tarde-noche veré la etapa y lo creeré", ahondó sobre sus sentimientos al ganar su primera etapa como profesional en la que es su segunda Vuelta a España, siempre con el Euskadi-Murias.