Iván Romeo finaliza decimotercero en la crono junior del Mundial de Flandes

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista vallisoletano Iván Romeo fue el mejor de los representantes españoles en las contrarrelojes de la categoría junior de los Mundiales de Ciclismo en Carretera de Flandes al terminar decimotercero.

Romeo, que salía penúltimo, rayó a buen nivel y concluyó con un tiempo de 26:45, a 40 segundos de un podio que encabezó el danés Gustav Wang, un resultado que dejó al español "muy contento". "Lo he dado todo, que era lo que quería. He mejorado en cuanto a sensaciones y vatios con respecto al Europeo. Creo que es un buen puesto y hay que estar contentos", expresó en declaraciones recogidas por 'rfec.com'.

Por otro lado, el otro representante nacional, el ciclista vasco Haimar Etxebarria, sufrió primero un problema mecánico porque se le salto la cadena y posteriormente fue descalificado por los jueces que interpretaron que se había beneficiado del rebufo de un rival.

En cuanto a la prueba femenina, donde el oro fue para la rusa Alena Ivanchenko, la mejor española fue Laia Puigdefábregas, que concluyó en la vigésima posición con un tiempo de 28:05, mejorando sensiblemente sus prestaciones respecto al Europeo donde fue vigesimoséptima.

"Estoy supercontenta. He salido bastante concentrada y motivada; me he puesto desde el principio un ritmo y he conseguido seguirlo de forma bastante constante. Me he demostrado a mí misma que soy capaz de hacerlo bien", indicó.

Por su parte, Nahia Imaz, que fue la primera en tomar la salida, también fue de menos a más y terminó en la vigesimoséptima posición con 28:18. "He salido un poco con miedo y las primeras curvas no las he cogido muy bien; luego ya he ido cogiendo confianza a lo largo del recorrido y he llegado con fuerza al final", confesó.

Mañana miércoles tendrá lugar la contrarreloj por equipos mixta en la que la selección española presentará un equipo formado por Diego López, Lluis Mas, Xabier Mikel Azparren, Lourdes Oyarbide, Sara Martín y Ziortza Isasi.