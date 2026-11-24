Jan Ullrich publica sus memorias: 'Del cielo al infierno y vuelta a la vida', libro editado por Libros de Ruta. - LIBROS DE RUTA

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La editorial Libros de Ruta ha publicado este martes 'Jan Ullrich. Del cielo al infierno y vuelta a la vida', las memorias del ex ciclista alemán Jan Ullrrich, ganador del Tour de Francia de 1997, La Vuelta a España de 1999 y el oro olímpico en ruta en Sídney 2000, y en las que repasa, por primera vez, sus éxitos deportivos y la sombría relación con el dopaje.

Escritas junto al periodista y escritor Dennis Sand, con traducción de Ana Barrena Lertxundi, el libro está incluido en la colección 'Ciclismo' y en sus páginas Jan Ullrich no esconde nada de su trayectoria vital y deportiva.

Ullrich aborda desde su infancia en Rostock y su formación en el estricto sistema deportivo de la República Democrática Alemana (RDA) hasta los duelos con los ciclistas estadounidense Lance Armstrong e italiano Marco Pantani.

El relato profundiza en su caída tras ser expulsado del Tour de Francia de 2006 en vísperas de la salida al verse salpicado por la 'Operación Puerto', momento en el que abandonó el ciclismo y desapareció casi por completo de la vida pública.

A partir de entonces, el excorredor del equipo Telekom atravesó años marcados por el alcohol, las drogas, los accidentes, la depresión y el paso por clínicas de desintoxicación, hasta tocar fondo en Mallorca en 2018, cuando inició una larga recuperación y un proceso de aprendizaje.

Nacido en Rostock en 1973, Jan Ullrich se proclamó campeón del mundo aficionado en ruta en 1993, debutó como profesional en 1995 con el Telekom y conquistó la ronda gala dos años después con 23 años. Además del título mundial contrarreloj de 1999, concluyó segundo en el Tour de Francia en cinco ocasiones, cuatro de ellas por detrás de Lance Armstrong.

El coautor de la obra, Dennis Sand, es redactor del grupo Welt y uno de los escritores de referencia en el género de memorias en Alemania. La edición en castellano de 'Jan Ullrich. Del cielo al infierno y vuelta a la vida' cuenta con 270 páginas y un precio de venta al público de 24,90 euros.