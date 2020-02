Josep Betalú y Sílvia Roura ganan la primera edición de la Titan Series de Arabia Saudí.

Publicado 01/02/2020 14:42:28 CET

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ciclista catalán Josep Betalú, del equipo KH7, ha conquistado este sábado la primera edición de la Titan Series de Arabia Saudí, al igual que Sílvia Roura en la carrera femenina, tras la cuarta y última etapa que se ha disputado sobre 69 kilómetros, con un desnivel positivo acumulado de 370 metros.

Betalú partía como favorito, se sentía líder y ha acabado ganando esta primera edición por tierras saudíes, delante de casi 150 participantes en una carrera de MTB por etapas y que pretende recrear la experiencia del evento insignia: la Garmin Titan Desert, que tendrá continuidad en La Paz (México) del 13 al 15 de noviembre.

Así, el ciclista de KH7 afrontaba esta última etapa con algo más de tres minutos de ventaja. Tenía que aguantar a Julen Zubero y así lo ha hecho, siendo su 'sombra' y al mismo tiempo que completaba el trío de cabeza José Luis Gómez Miranda, quien se ha adjudicado la etapa definitiva en el esprint de llegada.

"No sabéis la ilusión que me hace ganar esta carrera. Incluso más que la quinta Garmin Titan Desert de Marruecos. Soy muy competitivo y lo estaba pasando mal. Al final todo ha vuelto a su sitio y he podido conseguir la victoria. Estoy muy contento; me hacía mucha ilusión ganar esta carrera porque las primeras ediciones son muy difíciles", ha comentado Betalú.

"Lo que hemos vivido aquí es espectacular. Nadie se esperaba esto: un trato así, un campamento tan bonito que merece cinco estrellas, un hotelazo... Esto es una Titan muy VIP, a otro nivel. La gente y el país son increíbles y quedo muy sorprendido. No había estado en Arabia Saudí y tocará repetir", ha añadido el campeón.

Mientras tanto, Sílvia Roura ha vencido en cada etapa con una enorme ventaja respecto a sus competidoras, y se ha mostrado infranqueable pese a rodar casi todos los días en solitario. Incluso durante la última etapa, en la que podría haberse tomado cierta relajación, ha salido a por todas y ha completado otro buen desempeño.

El segundo puesto de la etapa y de la clasificación general ha sido para la andorrana Marta Ballús, mientras que el tercer lugar del podio lo ha ocupado Mónica Minguet. "He disfrutado muchísimo. El paisaje aquí es espectacular y todo me ha parecido fantástico. La gente de aquí es muy amable, todo muy bien organizado. Todo fantástico", ha dicho Roura.

"Han sido cuatro días duros. Hoy la etapa más suave y por fin he podido rodar con un grupo. He salido muy bien del cañón y he podido engancharme al segundo grupo. He rodado muy bien y he ido de menos a más", ha concluido la flamante campeona.