Juan Ayuso e Idoia Eraso, campeones de España júnior contra el crono

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ciclistas Juan Ayuso e Idoia Eraso han cumplido con su vitola de favoritos y se han proclamado nuevos campeones de España contrarreloj en categoría júnior en el certamen celebrado este viernes en la localidad mallorquina de Llucmajor.

El alicantino Juan Ayuso paró el reloj en 26:11 y se llevó el oro al imponerse a Igor Arrieta (26:19) y José Luis Medina (27:05), plata y bronce, respectivamente. "Me he encontrado muy bien. La crono no tenía ninguna trampa; era una crono sencilla entre comillas. Es verdad que al final se me ha hecho larga porque en la ida he apretado más de lo que debía y me ha pasado factura, aunque he sabido sufrir y he aguantado hasta meta", resumió Ayuso su triunfo.

Además, Idoia Eraso se llevó el título júnior de contrarreloj en un terreno que, como ella misma reconoce le "venía bien". "Al principio he empezado a un ritmo bastante alto, pero regulando para llegar al final, que había que reventar", dijo la navarra, que ganó con un tiempo de 31:16 por delante de la balear Lucía Gómez y la cántabra Sandra Gutiérrez.