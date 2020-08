Landa: "Estar a buen nivel da mucha confianza para lo que viene"

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Mikel Landa (Bahrain McLaren) ha asegurado que estar "a buen nivel" en la Vuelta a Burgos, donde ha terminado segundo de la general, le da "mucha confianza" para las siguientes citas del calendario, entre ellas el Tour de Francia.

"Tengo muy buenas sensaciones. Ha sido mucho tiempo sin competir, en casa encerrados. Volver a la competición siempre genera dudas, y estar a buen nivel te da mucha confianza para lo que viene", señaló tras la quinta y última etapa. "Estoy muy contento, el trabajo del equipo también se ha visto. Confirma que vamos por buen camino hacia el Tour", añadió.

Por otra parte, el vasco destacó el nivel del ganador de la cita burgalesa, el belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step). "Ya vienen con 20 o 22 años pegando muy fuerte. Habrá que aprovechar antes de que cojan mucha experiencia, porque si no va a ser imposible ganar nada en los próximos años", apuntó. "Es un corredor muy completo, muy valiente. Sorprende, porque en cualquier terreno es capaz de marcar diferencias", continuó.

Por último, Landa alabó también la etapa del ganador de este sábado, el colombiano Iván Ramiro Sosa (Ineos). "Los dos habíamos ganado aquí antes, él más recientemente que yo. Ha sabido tener un poquito más de sangre fría, de hacer un buen ataque a falta de 500 metros al que no he podido responder. Al final se me ha escapado", finalizó.