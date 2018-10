Landa: "Históricamente nos ha ido mejor la última semana"

Publicado 23/07/2018 13:12:51 CET

BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Mikel Landa (Movistar Team) ha asegurado que en el equipo tienen "esperanza y confianza" de cara a hacer una buena última semana en el Tour de Francia, ya que "históricamente" así ha sido, y por otro lado espera que sus excompañeros en el Team Sky Chris Froome y Geraint Thomas, segundo y primero actualmente, saquen "su ego" y pueda haber pugnas entre ambos.

"Nosotros seguro que lo vamos a intentar. La semana pasada no pudimos con el Sky, estuvimos lejos, pero esto es una carrera de tres semanas y a nosotros históricamente nos ha ido siempre mejor la última. Estamos con esa esperanza y esa confianza", comentó Landa este lunes en rueda de prensa durante el día de descanso de la ronda sobre si pueden atacar al equipo británico.

Y es que el vasco afirmó que su "ambición" es "seguir intentando desgastar" al Team Sky y ponerles en dificultad. "No olvidamos que nosotros estamos sexto y octavo en la general, y que tenemos corredores por delante en la misma, como Roglic o Dumoulin, que también deberán ayudar a hacer daño y desgastar", advirtió.

"Team Sky ha perdido un corredor importante como Moscon, un hombre muy polivalente que les hacía un gran trabajo tanto en el llano como en las subidas, y el equipo deberá ser un poco más débil", consideró Landa sobre la expulsión del Tour del ciclista italiano por golpear a Elie Gesbert (Fortuneo) en la decimoquinta etapa.

En cuanto a la semana decisiva, cree que la etapa corta del miércoles será "la gran novedad", en un día al que le tiene "ganas". "Estamos deseosos de hacer algo. Y la etapa del viernes llegará con todo el cansancio acumulado, y posiblemente los que estén por delante estarán intentando guardar algo para sacarnos más ventaja en la 'crono'. No creo que nadie pueda hacer un pronóstico de lo que va a pasar en Pirineos y acertar", auguró.

Sí prevé una pugna entre Thomas y Froome, compañeros suyos el año pasado en el Sky, si se mantiene el actual líder fuerte. "Hasta ahora ha habido mucha calma entre Thomas y Froome, pero está claro que los dos tienen mucha ambición. Para Geraint, un éxito aquí sería cumplir el sueño de él y muchos otros ciclistas, que es ganar el Tour, mientras que para Froome sería ganar el quinto y entrar en la historia. Antes o después aparecerá el ego, la ambición de cada uno", manifestó.

A nivel personal, el ciclista español subrayó estar mucho mejor de sus problemas en la espalda tras la caída en la etapa de Roubaix. "El domingo ya noté una mejoría en la espalda; no sentí una molestia como la de días anteriores. Soy optimista con ello. En cuanto a nivel físico, la segunda semana en 2017 quizás fue cuando mejor me encontré. Este año no ha sido así, y por ello y por cómo ha sido mi preparación, quizás sea la tercera de 2018 cuando mejor me vaya a sentir", señaló.